Quantic Dream : David Cage sortirait un jeu médiéval-fantastique avant Star Wars Eclipse

Quantic Dream is working on a AAA cross-gen project, the main team is in Paris. I don't know if it's the Medieval Fantasy project but here is the info. — AccountNGT (@AccNgt) 5 janvier 2022

Révélé lors des Game Awards 2021 en décembre dernier, Star Wars Eclipse a été présenté comme étant le nouveau projet du studio Quantic Dream. Un gros AAA qui s'annonce comme un open world ambitieux et qui permettra surtout au studio de changer de genre. Sauf que ce Star Wars Eclipse ne serait pas le seul projet de l'entreprise française basée à Paris. En effet, selon un insider qui s'est fendu d'un tweet, Quantic Dream serait en passe de terminer un autre gros jeu, développé dans les locaux parisiens et sous la houlette de David Cage. Un jeu qui aurait pour thème le médiéval et le fantastique, et qui pourrait avoir comme appui un certain Dark Sorcerer dont on aurait vu la démo en 2013 en plein E3. La stratégie de Quantic Dream reste la même, développer une démo et la montrer au grand public pour mesurer l'appétence. ce fut le cas avec The Casting qui a donné naissance à Heavy Rain et Kara qui a permi à Detroit Become Humain de prendre vie. Le principe serait donc répété ici et The Dark Sorcerer aurait permis de donner une ligne directrice à ce nouveau jeu en développement depuis un bon moment, bien avant que le studio parisien se sépare de Sony Interactive Entertaiment comme partenaire privilégié. Selon ce même insider, ce jeu médiéval-fantastique serait un jeu multi-support et sortirait donc sur PlayStation, Xbox et PC, ce qui serait une grande première pour la firme.Les indices vont même plus loin, puisque Quantic Dream a uploadé cette même démo le 26 août 2021 sur sa chaîne YouTube , comme pour marquer la reprise de ses droits depuis que le studio est devenu un éditeur à part entière. En description, on observe également cette mention qui en dit long : "To test the rendering engine between two productions, we usually make a short movie. Before the release of Detroit : Become Human, we made The Dark Sorcerer." Il y a donc de fortes chances pour ce nouveau AAA sorte avant le Star Wars Eclipse qui en est à ses balbutiements, et qui s'avère être surtout une commande de la part de LucasFilm Games et de Disney et donc la production est chapeauté par le studio montréalais ouvert récemment. Et il est vrai qu'il serait dommage pour David Cage et Quantic Dream de ne rien faire de cette démo The Dark Sorcerer qui fête cette année ses 8 ans.