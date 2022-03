Quantic Dream : le studio de David Cage racheté entièrement par les Chinois de NetEase ? La grosse rumeur

Studio indépendant devenu son propre éditeur et celui de nouveaux projets depuis janvier 2019 depuis que NetEase a investi 100 millions de dollars dans le capital, Quantic Dream pourrait bien être racheté à 100% par le géant chinois. Cette information, qu'on va évidemment traiter sous forme de rumeurs pour l'instant, provient du journaliste Tom Henderson, bien connu pour ses leaks et ses scoops qu'il partage régulièrement sur Twitter. Cette fois-ci, c'est pour le site web Exputer qu'il a signé le papier qualifié d'exclusif . Selon l'homme et ses sources bien placées, des pourparlers auraient été entamés depuis plusieurs mois entre NetEase et Quantic Dream pour une acquisition totale et qui pourrait bien être annoncée dès cet été. Selon Tom Hendersen, cette volonté de rachat proviendrait des dirigeants de Quantic Dream, qui auraient en réalité démarché plusieurs grandes entreprises depuis la fin de la collaboration exclusive que le studio parisien entretenait avec Sony Interactive Entertainment pour lequel plusieurs jeux ont été réalisés. Pour tenter de séduire un maximum d'intéressés, Quantic Dream aurait présenté le Project Karma comme son prochain gros jeu et présenté à cette époque comme un jeu d'exploration spatiale, et qui deviendra par la suite le fameux Star Wars Eclipse, qui a été annoncé en décembre 2021.



NetEase pourrait être un bon candidat pour le rachat total de Quantic Dream, le géant chinois ayant déjà montré son attrait pour les gros studios de jeux AAA, comme le rachat il y a quelques mois de Grasshopper Manufacture, le studio fondé par Suda51, à l'origine de franchises telles que Killer7, No More Heroes et Lollipop Chainsaw. En rachetant un studio comme celui-ci et éventuellement Quantic Dream, cela permettrait à NetEase d'asseoir une certaine crédibilité dans le monde du jeu vidéo classique et qualitatif, autre que le jeu mobile dont la firme chinoise s'est fait la spécialité. Ceux qui sont proches du dossiers déclarent que l'accord de rachat serait assez identique à celui de Grasshopper, c'est-à-dire qu'il permettrait à Quantic Dream de travailler librement et pourrait ainsi jouir des ressources financières dont le studio de David Cage a besoin pour finir convenablement son Star Wars Eclipse.



Et enfin, toujours selon le papier de Tom Hendersen, NetEase n'a pas souhaité faire de commentaire à ce sujet, mais reconnaît l'opportunité. Un aveu à demi-mot quelque part...