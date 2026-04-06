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Star Wars Eclipse : le développement du jeu de Quantic Dream serait au point mort et même en danger...

Star Wars Eclipse : le développement du jeu de Quantic Dream serait au point mort et même en danger...

Annoncé en grande pompe lors des Game Awards 2021, Star Wars Eclipse est un jeu qui n'a depuis plus jamais donné signé de vie. Le projet développé par les Parisiens de Quantic Dream n’a jamais montré une seule image de gameplay, se limitant à confirmer la poursuite du développement sans date de sortie précise. Selon plusieurs sources relayées dans l’émission Insider Gaming Weekly, la production du jeu progresserait toutefois "à un rythme très lent". Certains témoignages évoquent même une quasi-stagnation sur plusieurs mois, malgré l’avancement déjà réalisé sur certaines parties du projet. D’après ces même informations, une grosse partie du jeu serait déjà finalisée, mais les portions qui restent poseraient problème, ralentissant considérablement la progression globale de la production. En l’état, Star Wars Eclipse serait encore à plusieurs années d’une éventuelle sortie, confirmant les inquiétudes quant à sa fenêtre de sortie. Toujours d'après les sources citées, ce ralentissement dans la producion ne serait pas uniquement lié à des défis créatifs ou techniques, mais également à des facteurs structurels beaucoup plus larges.



Le rôle-clé de NetEase et les contraintes budgétaires

En fait, le développement du jeu dépend en grande partie des décisions de NetEase, maison-mère de Quantic Dream, et selon les sources, une augmentation des effectifs aurait été envisagée afin d’accélérer la production. Toutefois, cet investissement aurait été temporairement écarté, car la société chinoise voudrait un éclaircissement sur la stratégie à long terme avant d’engager de nouvelles ressources. On apprend que NetEase et Quantic Dream avaient misé gros sur Spellcasters Chronicles pour générer des revenus et donc faire avancer le développement de Star Wars Eclipse. Lancé en accès anticipé en février dernier, Spellcasters Chronicles est aujourd'hui un bide total. Avec un pic de 888 joueurs le jour de sa sortie et une moyenne de 60 joueurs au quotidien, le MOBA de Quantic Dream est aujourd'hui un jeu qui n'a quasiment plus aucun avenir, et ce malgré le déploiement d'une première mise à jour qui a rajouté du contenu.

Spellcasters Chronicles

Toujours selon une source proche du dossier, les perspectives concernant Star Wars Eclipse seraient désormais davantage dictées par sa viabilité économique que par ses ambitions créatives. Le succès commercial de Spellcasters Chronicles apparaît ainsi déterminant, et en cas d’échec (ce qui est déjà le cas), NetEase pourrait reconsidérer son engagement envers Quantic Dream, voire carrément réduire ou interrompre ses investissements futurs. Une décision qui mettrait directement en péril l’aboutissement de Star Wars Eclipse. Nos confrères de Insider Gaming ont tenté de joindre Quantic Dream et NetEase à ce sujet, mais aucune des deux sociétés n'a souhaité répondre aux sollicitations concernant ces informations. Ce silence alimente les incertitudes autour d’un projet qui, malgré son potentiel et l’attrait de la licence Star Wars, semble encore loin de se concrétiser...


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 6 avril 2026
19:07


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Star Wars Eclipse

Jeu : Action
Editeur : LucasFilm Games
Développeur : Quantic Dream
N.C.
N.C.
N.C.

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