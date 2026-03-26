Spellcasters Chronicles : une grosse mise à jour pour sauver le jeu, complètement déserté par les joueurs

Quantic Dream annonce déployer dès aujourd'hui la toute première mise à jour majeure de Spellcasters Chronicles, actuellement en accès anticipé. Sur le papier, il s’agit d’un moment clé dans le développement du jeu, avec l’ajout de contenu inédit et de nombreuses améliorations. Pourtant, cette annonce intervient dans un contexte particulièrement délicat, alors que le titre semble n'avoir jamais attiré de joueurs. Car derrière cette mise à jour ambitieuse se cache une réalité difficile à ignorer. Les données disponibles sur SteamDB témoignent d'un désintéret total du MOBA de Quantic Dream, lancé dans une indifférence presque totale. Avec un pic de 888 joueurs le jour de son lancement et une moyenne de 100 joueurs par jour, on peut le dire : Spellcasters Chronicles s'intéresse personne. Une situation qui alimente un sentiment de désintérêt généralisé et pousse déjà une partie de la communauté à considérer le jeu comme quasiment abandonné.









Dans ce contexte très tendu, cette première grosse mise à jour apparaît comme une tentative claire de relancer l’intérêt. Elle introduit notamment les Montagnes de Kamazad, première nouvelle arène depuis le lancement du Community Workshop. Située aux frontières instables d’Ashkenon, cette région s’inscrit dans l’univers du jeu comme un ancien champ de bataille marqué par le passage de Titans. Le terrain, autrefois une vaste plaine, s’est transformé en un paysage montagneux dominé par des vestiges gigantesques. Cette nouvelle arène se distingue par une approche plus ouverte et plus lisible que les précédentes. Elle favorise les affrontements à distance tout en introduisant de nouvelles mécaniques de gameplay. Des structures de glace destructibles permettent aux joueurs de modifier le terrain en pleine bataille, tandis que des cavernes cachées ouvrent des routes alternatives propices aux embuscades. À cela s’ajoutent des ponts fragiles qui rendent certains déplacements risqués, ainsi qu’un nouveau boss venant enrichir la dimension tactique des parties.









Mais cette mise à jour ne se limite pas à l’ajout de contenu. Elle marque aussi une évolution importante dans la manière dont le jeu est développé, avec une volonté affichée de s’appuyer sur les retours de la communauté. Plusieurs fonctionnalités attendues font leur apparition, comme la personnalisation des touches, un mode entraînement directement accessible depuis le deckbuilding, ou encore une page détaillée pour les incantations, désormais accompagnées de statistiques complètes et de vidéos de prévisualisation. Le jeu introduit également un système de personnalisation des créatures, tandis que l’interface et certains systèmes ont été retravaillés pour améliorer la lisibilité et le confort de jeu. Des ajustements ont aussi été apportés au tutoriel, dont le rythme et la progression ont été revus pour mieux accompagner les nouveaux joueurs. Le mode classé bénéficie d’une meilleure visibilité de la progression, et les tableaux de scores affichent désormais davantage d’informations en cours et en fin de partie. Enfin, des optimisations techniques viennent améliorer les performances globales, tant du côté du processeur que de la carte graphique.









Malgré ces efforts, une question reste en suspens. Cette mise à jour arrive-t-elle trop tard pour inverser la tendance ? Dans un marché où l’attention des joueurs est particulièrement volatile, un lancement manqué peut rapidement condamner un jeu, même si celui-ci s’améliore par la suite. Pour Quantic Dream, l’enjeu est désormais crucial. Il ne s’agit plus seulement d’améliorer le jeu, mais aussi de réussir à faire revenir des joueurs qui l’ont déjà quitté, ou qui ne se sont jamais intéressés. Le studio assure vouloir continuer à enrichir l’expérience dans les semaines à venir avec de nouveaux contenus et fonctionnalités. Reste à savoir si cela suffira à redonner vie à un titre qui, malgré ses ambitions, donne aujourd’hui l’impression de lutter pour exister.



