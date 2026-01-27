Spellcasters Chronicles : Quantic Dream lance la bêta fermée 2 et cale l’accès anticipé

Quantic Dream nous donne des nouvelles de son Spellcasters Chronicles qu'on avait pu tester le mois dernier sur Jeuxactu. Le studio français vient d’annoncer deux grosses infos d’un coup : tout d'abord une deuxième bêta fermée, prévue à partir du 29 janvier, et surtout une date de lancement en accès anticipé, fixée au 26 février 2026, ce qui signifie que les équipes sont prêts à se lancer dans le grand bain. A noter que cette bêta fermée 2 arrive après un premier test public en décembre, et elle va servir de base pour affiner l’expérience à partir des retours des joueurs.





Pour accompagner l’annonce, Quantic Dream a dévoilé une nouvelle vidéo qui met en scène un certain Ozdam Devam, un personnage non jouable présenté comme le Chroniqueur d’Ashkenon. C’est un peu la mémoire vivante du monde du jeu, un mélange entre historien et observateur des guerres, qui enregistre l’ascension et la chute des empires, sans jamais intervenir directement. Dans le jeu, il servira surtout de narrateur et de lien entre les joueurs et l’univers. Sinon, cette deuxième bêta fermée va apporter beaucoup de nouveautés. D’abord une nouvelle arène, le Nordic Shore, avec une map à cinq voies, très ouverte, mais aussi plus exigeante à cause de conditions environnementales difficiles. Il y aura aussi enfin une vraie introduction au jeu, avec une présentation plus claire et un tutoriel jouable, histoire d’éviter de perdre les nouveaux joueurs dès les premières minutes. Côté confort, le jeu intègre désormais un chat écrit en équipe et un système de signalement, histoire de poser des bases plus saines pour le jeu en ligne.









Sur le gameplay pur, on retrouve de la personnalisation pour les Spellcasters et les Lifestone, la première version du mode classé, mais aussi pas mal de nouveau contenu :



– six nouveaux sorts, dont Pluie de feu, Résurrection ou Sacrifice,

– cinq nouvelles invocations, comme le Liche ou le Béhémoth de pierre,

– trois nouveaux bâtiments, dont la Baliste et le Rempart.



À ça s’ajoutent de nouveaux objets de combat et un gros travail d’équilibrage sur à peu près tous les systèmes du jeu.

Autre point important, Quantic Dream précise que cette bêta fermée 2 apporte aussi une grosse mise à jour technique, avec des améliorations sur les performances, la gestion de la mémoire et la stabilité globale. En gros, l’expérience devrait être plus fluide, mais les configurations PC ont été revues et restent assez exigeantes. Bonne nouvelle en revanche pour la communauté internationale : en plus de l’Europe et de l’Amérique du Nord, la bêta fermée 2 ouvrira des serveurs en Asie, ce qui devrait améliorer le matchmaking et réduire la latence pour pas mal de joueurs.

Enfin, pour accompagner tout ça, Quantic Dream lance plusieurs Éditions du Fondateur sur Steam, avec des packs cosmétiques optionnels, qui donnent un accès garanti à la bêta fermée 2, et des bonus qui seront conservés lors de l’accès anticipé. Il y a 4 éditions, de l’Explorateur à 8,99€ jusqu’à l’Architecte à 69,99€, avec à chaque fois plus de skins exclusifs, de titres, de bannières, de monnaie cosmétique, et même, pour la version la plus chère, un artbook digital et une mention du pseudo du joueur dans la “Tapisserie” du jeu.



