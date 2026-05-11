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Forza Horizon 6 : les 155 Go du jeu ont été uploadés sur Steam sans aucune protection, du coup le jeu a été piraté...

Forza Horizon 6 : les 155 Go du jeu ont été uploadés sur Steam sans aucune protection, du coup le jeu a été piraté...

Grosse fuite du côté de Forza Horizon 6, et c’est probablement l’une des plus improbables de ces dernières années. En faitn d’après plusieurs messages apparus sur les réseaux sociaux et certains forums spécialisés, Playground Games aurait accidentellement mis en ligne une version complète du jeu sur Steam, mais sans aucun code de chiffrement. Oui, en gros, les fichiers du jeu auraient été uploadés tels quels, environ dix jours avant la sortie officielle. Et le plus fou dans cette histoire, c’est que la build contiendrait près de 155 Go de données, avec des milliers de fichiers et d’assets accessibles. Très rapidement, des utilisateurs ont affirmé avoir réussi à explorer les fichiers du jeu, voire même à lancer le jeu directement à partir de cette version leakée. Sur certains forums comme CrackWatch, plusieurs captures d’écran ont commencé à circuler, afin de prouver que cette version est tout à fait fonctionnelle. Une vidéo de gameplay de quelques minutes aurait même été publiée sur YouTube peu après la fuite.

Alors évidemment, il faut rester prudent tant que tout ça n’a pas été officiellement confirmé dans les détails, mais visiblement, il s’agirait d’une erreur liée au système de préchargement sur Steam. Il s'agirait donc là d'une mauvaise manipulation au moment de préparer les fichiers avant le lancement officiel. Cela dit, ce n’est même pas la première fois qu’un jeu fuite de cette manière, car plus tôt cette année, Death Stranding 2 avait connu un problème assez similaire, avec plus de 100 Go de fichiers mis en ligne sans protection quelques jours avant sa sortie. Pour le moment, Playground Games n’a pas encore communiqué officiellement sur la situation. Et pour ceux qui préfèrent attendre la sortie normale plutôt que d’aller fouiller dans des builds leakés un peu douteux, Forza Horizon 6 doit sortir mondialement le 19 mai prochain.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 11 mai 2026
7:24


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Forza Horizon 6

Jeu : Course
Editeur : Microsoft Game Studios
Développeur : Playground Games
19 Mai 2026
2026
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