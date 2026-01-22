Forza Horizon 6 : 1ères images du Japon, ce sera le plus grand open world de la série

L'autre grand jeu qu'on attendait lors de ce Developer Direct de Xbox, c'était évidemment Forza Horizon 6, l'épisode qui va nous emmener sur les terres du Japon, un lieu tant réclamé par les fans. Playground Games et Turn 10 concrétisent ainsi un fantasme de longue date : installer le Horizon Festival au pays du Soleil-Levant. Un choix qui n’a rien d’anodin, tant le pays concentre à la fois des paysages spectaculaires, une culture automobile unique et une variété de routes difficile à égaler ailleurs. Ce nouvel épisode se présente d’ailleurs comme le plus ambitieux de la série à ce jour, avec le plus grand terrain de jeu jamais créé de toute la saga.









On apprend d'ailleurs que la progression a été entièrement repensée pour mettre l’accent sur le voyage plutôt que sur la célébrité immédiate. Ici, pas de départ en fanfare, le joueur arrive au Japon comme un simple touriste. L’objectif premier consiste du coup à rejoindre le Horizon Festival en passant par des épreuves qualificatives, avant de gravir progressivement les échelons. Chaque étape franchie permet de débloquer de nouveaux bracelets, ce qui va donner accès à des voitures plus rapides et à des événements plus importants. À la fin de chaque palier, il faut prouver sa valeur à travers des défis marquants, qu’il s’agisse des showcases emblématiques de la licence ou des nouveaux événements Horizon Rush, pensés comme de véritables parcours d’obstacles épiques, notamment dans les docks de Tokyo. Une fois le bracelet doré en poche, l’aventure ne s’arrête pas là. Elle ouvre au contraire les portes de Legend Island, une zone exclusive regroupant des épreuves inédites, des tracés spécifiques et de nouveaux espaces à explorer. Tout au long de cette progression, l’intégralité du Japon reste accessible, en dehors même des événements du festival, ce qui va évidemment renforcer cette idée de liberté totale chère à Forza Horizon.









Le choix du Japon se traduit par une carte particulièrement ambitieuse, puisqu'il s’agit de la plus vaste jamais conçue pour la série, avec une verticalité marquée, des biomes variés et un contraste constant entre zones urbaines ultradenses et paysages ruraux plus traditionnels. Tokyo occupe une place centrale dans cette proposition, avec une ville cinq fois plus grande que les précédentes zones urbaines de la franchise. Chaque quartier y possède sa propre identité, et l’accent a été mis sur la lisibilité et le plaisir de conduite, jusque dans les raccourcis et les petites routes secondaires. Ça fait plaisir. Cette authenticité repose d'ailleurs sur un important travail de terrain, puisque les équipes se sont rendues au Japon pour capturer des références précises : routes scannées, bâtiments modélisés, végétation reproduite via photogrammétrie, sans oublier des détails plus subtils comme la réaction des pétales de cerisier au passage des voitures ou la texture des éclaboussures d’eau. Même certains choix symboliques, comme les numéros de bâtiments, ont été pensés en fonction de la culture locale, avec des clins d’œil à des croyances et proverbes japonais.









La dimension automobile reste évidemment au cœur de l’expérience et Forza Horizon 6 proposera plus de 550 voitures dès le lancement, avec de nouveaux kits carrosserie, des options Forza Aero étendues et même la possibilité d’appliquer des livrées sur les vitres. L’équilibrage a été revu pour mieux répartir les véhicules entre les différentes classes, jusqu’à une nouvelle catégorie R dédiée aux voitures orientées circuit. Le comportement visuel évolue également, avec une usure cosmétique des pneus qui reflète plus fidèlement les kilomètres parcourus. Mais on apprend aussi que l’exploration est aussi un moyen d’enrichir son garage. Des véhicules dits « aftermarket » pourront être découverts directement dans le monde, stationnés chez des particuliers, souvent à prix réduit et parfois particulièrement rares. De quoi encourager la curiosité et l’exploration, deux piliers de l’ADN Horizon.









Sur le plan sonore, les développeurs promettent un net bond en avant. Les moteurs bénéficient d’un nouveau modèle acoustique, tandis que l’ambiance générale s’appuie sur des enregistrements réalisés au Japon, sur les quatre saisons. La musique proposera une sélection internationale incluant des artistes japonais, afin d’accompagner aussi bien les courses effrénées que les balades plus contemplatives. Mais ce n'est pas tout, Forza Horizon 6 introduit également de nouvelles façons de s’approprier le monde. Les garages deviennent entièrement personnalisables, elles qui sont de véritables espaces de vie que l’on peut décorer librement et montrer à ses amis. Plus ambitieux encore, le domaine (une sorte de une vallée de montagne à l’abandon) permet de construire et d’aménager directement dans l’open world, avec des créations persistantes et visibles par les autres joueurs.









L’accessibilité n'a pas été oubliée, et toutes les options des précédents épisodes sont reconduites dans ce sixième épisode, avec en plus de nouvelles fonctionnalités comme le radar de proximité pour les joueurs compétitifs, un mode de conduite automatique pour ceux qui souhaitent simplement profiter du paysage, ou encore un mode à contraste élevé destiné à rendre l’exploration plus lisible pour tous. Enfin, le multijoueur aura aussi sa part importante dans le jeu, sachant qu'on va découvrir des car meets (qui sont inspirés par les célèbres rassemblements automobiles japonais) en monde ouvert, permettant d’exposer ses voitures, d’échanger des réglages ou même d’acheter des copies de véhicules repérés sur place. Les activités partagées devraient donc se multuplier dans le jeu, un peu comme les Horizon Time Attack Circuits qui intégrés directement dans l’open world, sans temps de chargement ni matchmaking. La création devient elle aussi collaborative, avec un mode Horizon Collab qui autorise la construction à plusieurs, en temps réel.





Forza Horizon 6 sortira le 19 mai sur Xbox et PC. Une version PS5 est également prévue, mais elle arrivera plus tard dans l’année.



























