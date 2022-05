Forza Horizon 6 : le développement du jeu aurait-il démarré ?

Le player Dailymotion est en train de se charger...

Même si Microsoft n'a encore communiqué aucune date de sortie pour le prochain Forza Motorsport, il y a quand même de fortes chances que le jeu de course de Turn 10 débarque cette année sur Xbox Series X. En attendant que les choses soient officialisées (peut-être) lors du Xbox & Bethesda Games Showcase qui aura lieu le 12 juin prochain (19 heures), Playground Games semble avoir démarré le développement de Forza Horizon 6, la variante open-world de la série. En effet, le studio britannique a récemment mis en ligne une offre d'emploi dans laquelle il indique être à la recherche d'un level designer.Il est spécifié, entre autres, que la recrue fera partie de l'équipe en charge de Forza Horizon et qu'elle devra superviser le travail de ses collègues juniors. Elle aura également l'occasion de collaborer étroitement avec les artistes responsables de la conception de l'environnement. Bref, même si aucune annonce formelle n'a été faite, ça y ressemble. Quoi qu'il en soit, entre Forza Horizon 6, le suivi de Forza Horizon 5 et Fable, Playground Games n'aura pas le temps de s'ennuyer. Pour notre part, on croise juste les doigts pour que le Japon soit la prochaine destination de Forza Horizon.