Forza Horizon 6 : direction le Japon, première vidéo et détails des développeurs

Après des années de spéculations et de demandes répétées de la communauté, Playground Games a finalement confirmé l’évidence : Forza Horizon 6 se déroulera au Japon. L’annonce, faite lors de la conférence Xbox du Tokyo Game Show 2025, s’est accompagnée d’un teaser cinématographique riche en clins d’œil aux précédents épisodes, avant d’offrir un premier aperçu de ce que promet d’être l’itération la plus ambitieuse de la franchise. Parce que oui, depuis longtemps, le Japon s’imposait presque comme une destination incontournable. Pour Don Arceta, directeur artistique, le pays incarne une culture singulière qui relie voitures, musique et mode, qui sont autant d’éléments qui constituent l’identité de la série.





Pour ce faire, les équipes de développement ont fait appel à une consultante culturelle du Japon, Kyoko Yamashita, associée très tôt au projet, et qui va permettre de rendre l'environnement crédible et respectueux. Cela dit, Playground Games ne vise pas une reconstitution exacte du pays mais une synthèse de ses paysages les plus emblématiques. Le Mont Fuji a déjà été aperçu dans le teaser, et Tokyo sera l’un des environnements urbains les plus détaillés jamais créés par le studio. Mais au-delà de l’image, la recherche s’est visiblement attachée aux détails sensoriels : ambiances sonores, perception des lieux au fil de la journée, symbolique des couleurs. Kyoko Yamashita insiste : l’objectif n’est pas de proposer une carte postale idéalisée du Japon (coucou Ghost of Tsushima / Yotei), mais un monde vivant, qui résonne autant auprès des joueurs étrangers que des habitants familiers du pays. Cette volonté a pour but d’éviter le cliché, renforcée par une démarche participative où chaque détail culturel a été validé en amont.









Le rôle central des saisons

Introduit dans Forza Horizon 4, le système de saisons sera évidemment repris dans Forza Horizon 6, surtout que le Japon est un pays marqué par des changements climatiques spectaculaires, de la floraison des cerisiers au manteau neigeux hivernal. Ces cycles saisonniers ne modifieront pas seulement l’apparence du monde, mais aussi son ambiance sonore, ses activités et son atmosphère générale. L’équipe promet une immersion renforcée grâce à des détails subtils, comme les clochettes estivales ou les sonneries ferroviaires, capables de transporter instantanément le joueur dans un lieu familier.



Et le gameplay alors ?

On apprend sinon que le gameplay sera révélé début 2026, avant la sortie prévue la même année sur Xbox Series et PC, avec une ouverture post-lancement vers la PlayStation 5. En attendant, l’annonce à Tokyo, au cœur du Tokyo Game Show, illustre la volonté de Microsoft et de Playground Games de rendre hommage à une culture automobile et urbaine qui a toujours fasciné les fans de la série.



