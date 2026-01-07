Phantom Blade Zero profitera lui aussi du DLSS 4 de NVIDIA, nouvelle vidéo de gameplay, sur PC cette fois

Mis en avant par NVIDIA à l’occasion du CES 2026 de Las Vegas, Phantom Blade Zero a profité des projecteurs technologiques pour rappeler qu’il ne s’agit pas d’un projet sorti de nulle part. Derrière ce jeu d’action ambitieux se cache en réalité une histoire bien plus ancienne, qui remonte à Rainblood, un titre indépendant développé en solo il y a une quinzaine d’années. En 2021, changement de cap : le créateur (Soulframe Liang) décide de viser plus large, avec des productions pensées pour les consoles et le PC moderne. Phantom Blade Zero marque alors cette montée en gamme assumée et le jeu se construit autour d’un style maison baptisé « Kung Fu Punk », comprendre un mélange de culture chinoise traditionnelle et de Wuxia, enrichi d’influences plus contemporaines, avec en sus du steampunk, du folklore chinois revisité, etc. L’objectif n’est pas seulement esthétique, mais bien de proposer quelque chose d’authentique, tout en restant accessible à un public international, ce qui est un pari en soi, encore aujourd'hui.





Côté scénario, Phantom Blade Zero met en scène un héros condamné. Son âme a été grièvement blessée, et il ne lui reste plus que 66 jours à vivre. Le compte à rebours est donc lancé pour survivre, se venger, et avancer coûte que coûte. Mais au fil du voyage, une menace bien plus vaste se dessine, capable de faire basculer le monde entier. De quoi forcer le personnage à revoir ses priorités. Manette en main, le jeu refuse les étiquettes faciles et Soulframe Liang rappelle queson Phanom Blade Zero n'est ni un Souls-like, ni un pur hack-and-slash, mais cherche plutôt un juste milieu, mêlant exploration, combats rapides et une certaine lisibilité de l’action. Le studio promet plusieurs niveaux de difficulté, chacun pensé comme une expérience distincte, afin de contenter aussi bien les joueurs en quête d’accessibilité que ceux qui cherchent du challenge.









Sur PC, le titre entend clairement faire parler la technologie : RTX, ray tracing, DLSS 4, bref autant d’outils mis en avant, notamment lors du CES 2026, pour soutenir une direction artistique ambitieuse. La pluie, élément central de l’atmosphère, bénéficie d’un soin particulier, tout comme certaines séquences surréalistes qui exigent un rendu visuel précis et convaincant. Et pour une équipe de taille modeste, ces technologies sont un levier essentiel pour viser un rendu haut de gamme sans sacrifier la fluidité. On testera tout cela dès le 9 septembre 2026, date de sortie de ce Phantom Blade Zero qui fait partie des jeux qu'on attend le plus cette année.



