Phantom Blade Zero : il s'agira d'une exclu console PS5 et se veut être un jeu "kungfupunk", explications

Sans doute l'une des sensations du PlayStation Showcase, Phantom Blade Zero a été confirmé comme étant une exclusivité console PS5, comme en atteste sa mise en avant sur le PlayStation Blog . Soulframe Liang, le créateur du jeu, s'est en effet fondu d'un message pour expliquer la genèse de cet Action-RPG ambitieux qui rappelle évidemment les Souls-like sur de nombreux aspects. On apprend qu'avant de lancer la production de Phantom Blade Zero avec le soutien de PlayStation, il avait démarré avec un jeu indépendant qu'il avait créé avec RPG Maker en 2010, un certain Rainblood Town of Death. Mais le jeu se renommé en Phantom Blade avec une volonté de devenir un titre dédié au marché des jeux mobiles pour la Chine, avec tout de même une communauté de près de 20 millions de joueurs. Mais Soulframe Liang a envie de rêver plus grand et via l'aide de Sony Interactive Entertainment, il va permettre de faire de Phantom Blade Zero la renaissance spirituelle du Rainblood original.Développé sous Unreal Engine 5, Phantom Blade Zero est un titre qui se déroule dans Phantom World, un univers où convergent de nombreux types de pouvoirs. On y trouve du kung fu chinois, des machines complexes rappelant le steampunk, des arts de l'occulte et des choses intrigantes qui ne rentrent dans aucune de ces catégories. Le joueur incarne Soul, un assassin d'élite au service d'une organisation invisible mais puissante connue simplement sous le nom de "The Order". Notre personnage principal est accusé du meurtre du patriarche de l'Ordre et gravement blessé lors de la chasse à l'homme qui a suivi. Un guérisseur mystique a réussi à le sauver de la mort, et il doit désormais trouver la vérité derrière cette mascarade. Pour décrire son jeu, Soulframe Liang n'hésite pas à citer les films de Wu Xia Pian et Bruce Lee, mais aussi Michelle Yeoh dans Everything Everywhere All at Once, ou bien encore Donnie Yen dans John Wick Chapitre 4. Pour lui, le kung fu continue d'évoluer dans la pop-culture et il espère qu'avec Phantom Blade Zero, il pourra y injecter un esprit punk qui n'a pas encore été vu ailleurs, d'où l'appellation "Kungfupunk".



Autrement, on apprend que Phantom Blade Zero est construit sur la base d'un monde semi-ouvert, le jeu open world étant un brin trop ambitieux pour lui et son équipe et préfère ainsi être raisonnable, en proposant plusieurs cartes de taille raisonnable. Il explique également que le style visuel très dark est une volonté artistique, permettant de faire ressortir les personnages avec un cœur d'or. Soulframe Liang a conscience que la mode est aux Souls-like et au Monster Hunter like, mais il avoue être un grand fan des jeux tels que Devil May Cry et Ninja Gaiden, mais que ces derniers sont malheureusement trop difficiles pour le grand public. Son expertise dans les jeux mobiles lui a permis de simplifier les choses en faveur des écrans tactiles, donnant aux joueurs un moyen d'exécuter des chaînes de mouvements élaborées avec un minimum de commandes. Et pour lui, cette méthode est applicable sur les manettes classiques et c'est sur cette base que Phantom Blade Zero a bâti son gameplay.







Enfin, sachez que le studio S-GAME a fait appel à Kenji Tanigaki pour assurer toute la partie action du jeu, lui qui est connu pour être chorégraphe de combat sur de nombreux films de kung-fu. Gage de qualité ? On l'espère fort. En attendant, aucune date de sortie n'a été communiquée, mais on peut déjà se délecter à nouveau du trailer de gameplay du PlayStation Showcase et de ces images inédites.