Phantom Blade Zero : du gameplay sur PS5 pour fêter l'année du serpent, c'est méchamment stylisé !

Nous sommes à une semaine du Nouvel An chinois et c'est à cette occasion que le studio S-Game a décidé de nous donner des nouvelles de son jeu, le très attendu Phantom Blade Zero. Seule différence cette fois-ci, c'est la version PC qui est mise en avant, puisque PlayStation sera un partenaire de choix pour le titre des studios indépendants S-Game, sans doute repéré par Shuhei Yoshida, lorsqu'il était au sein de chez Sony Interactive Entertainment. Jeu d'action ultra nerveux qui est décrit par son créateur comme étant un Devil May Cry kung-fu punk, Phantom Blade Zero nous propose de découvrir un combat de boss pour célébrer l'arrivée de la nouvelle année lunaire, celle de la Chine, qui va entrer dans l'ère du Serpent. La raison pour laquelle notre héros assassin a décidé de sortir son arme n°27, celle qui correspond au White Serpent et Crimson Viper.

Avec ces 6 nouvelles minutes de gameplay, Phantom Blade Zero continue d'impressionner par la fluidité de ses chorégraphies de combat. On vous laisse le soin de lancer la vidéo, mais ça va vite, très vite, et pour ceux qui avaient encore des doutes, non, il ne s'agira pas d'un énième Souls-like. Il s'agira en effet davantage d'un Devil May Cry dans ses mécaniques, avec une approche beat'em all bien identifié où il faudra dézinguer tout un tas d'ennemis qu'on va rencontrer sur son chemin, avant d'aller fricoter face à des boss et des mid-boss. D'ailleurs, ce que vous voyez là, cette nouvelle vidéo de gameplay, il s'agit bien d'un boss battle, mais il est accompagné de plusieurs disciples et l'affrontement va se dérouler en deux grosse étapes.



Mais ce qu'il faut surtout retenir de cette nouvelle vidéo, c'est à quel point Phantom Blade Zero impressionne par sa mise en scène, ses mouvements brillamment orchestrés et au service de son gameplay, le tout avec une fluidité exemplaire. Le studio S-Game a d'ailleurs confirmé que le jeu tournera en 60 images par seconde, histoire justement de conserver la nervosité de ses affrontements. Tout est fait et tout a été pensé pour qu'on ait l'impression d'avoir un film de kung fu interactif, avec des mouvements très stylisés et qui s'intègrent parfaitement dans les mécaniques de gameplay. Qu'il s'agisse de la manière de frapper avec son épée, les déplacements, les gestes, les coups de pied sautés, les appuis pour se propulser ensuite vers l'arrière, rien n'a été laissé au hasard et c'est bien normal car le studio chinois a fait appel à Kenji Tanigaki pour assurer toute la partie action du jeu. Si vous êtes un adepte du cinéma asiatique comme moi, vous devez forcément le connaître, puisqu'il travaille énormément à Hong Kong, notamment avec Donnie Yen où il a dirigé ou co-dirigé des films comme SPL, Swordsmen, Flashpoint ou plus récemment Sakra. Bref, le mec est un taulier du combat design dans le cinéma asiatique et ça se ressent parfaitement dans Phantom Blade Zero, qui est ultra spectaculaire.







Sauf que le studio chinois n'a pas pensé son jeu pour n'être qu'une succession de mouvements, il y a aussi une vraie réflexion dans le gameplay qui se base sur la création de combos, un peu à l'ancienne, et un peu Devil May Cry dans l'esprit, avec des attaques rapides, hyper agressives et très choréraphiés, le tout inspiré du Wu Xia Pian. En fait, le système de combat se base sur cette faculté à créer de longs enchainements en combinant les différentes armes et les gadgts qu'on a à sa disposition. Histoire d'ailleurs de pimenter le tout, Phantom Blade Zero propose aussi une mécanique de parry basé sur une jauge d'endurance, le Sha-Chi Meter. Chaque fois qu'on va bloquer une attaque avec L1, on fait appel à cette jauge et une fois qu'elle est vide, on se fait breaker, la garde est brisée. Les ennemis ont aussi les deux barres, santé et endurance qui apparaissent au-dessus de leur tête comme vous pouvez le voir, donc on part sur le même pied d'égalité. Il y a aussi une mécaniques baptisée "Ghost Step" qui consiste à bloquer les attaques lourdes des ennemis, celles en surbillance bleue, offrant la faculté de tourner autour de l'adversaire juste après le contre, lui passer dans le dos et offrir une ouverture pour le sabrer ou enchaîner des combos. Donc vous l'avez compris, Phantom Blade Zero ne sera pas qu'un simple beat'em all basique, il va y avoir du challenge, sans non plus virer dans le Souls-like qui peut devenir trop rébarbatif pour certains.







D'ailleurs, le créateur du jeu, Soulframe Liang s'est parfaitement que la mode est aux Souls-like, mais lui préfère largement les jeux à la Devil May Cry et Ninja Gaiden, qui sont bien plus vifs et spectaculaire. Etant donné qu'il a énormément travaillé sur des jeux mobiles avant de se lancer dans l'aventure Phantom Blade Zero, il estime que les commandes trop complexes peuvent faire fuir les joueurs et c'est avec ce postulat en tête qu'il a pensé la jouabilité de Phantom Blade Zero. Enchaîner un maximum de mouvements mais avec un minimum de commandes, c'est une méthode adaptable pour un jeu console façon AAA. A noter que grâce au succès planétaire de Black Myth Wukong, le studio S-Game a réussi à obtenir de nouveaux financements. Bien sûr, Phantom Blade était déjà très avancé dans son développement lorsque Black Myth Wukong est sorti en août dernier, mais face aux ventes pharaoniques (20 millions de copies vendues en 15 jours), de nombreux investisseurs sont en train de miser sur les AAA venus de Chine et Phantom Blade Zero en fait clairement partie.