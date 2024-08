Phantom Blade Zero : du gameplay pour l'autre AAA chinois qui arrive bientôt !

Alors que Black Myth Wukong continue d'enchaîner les records, la Chine prépare la suite et en 2025, un autre AAA ambitieux va venir envahir PC et PS5. Il s'agit de Phantom Blade Zero, révélé il y a plus d'un an et qui a fait sensation lors du Summer Game Fest en juin dernier, et qui fait une entrée fracassante à la gamescom 2024. Le jeu est jouable au salon allemand et la démo, déjà aperçue il y a quelques mois, confirme la vivacité de son gameplay. Sorte de Devil May Cry Kung-Fu Punk (nommé de la sorte par son créateur Soulframe Liang), Phantom Blade Zero se base sur les combos, un peu à l'ancienne, très Devil May Cry dans l'esprit, avec des attaques rapides, hyper agressives et très chorégraphiées, inspirées du Wu Xia Pian, qui est un art très acrobatique et très spectaculaire. Et à l'image d'un Devil May Cry, Phantom Blade Zero va faire la part belle aux combos et à cette manière de jongler avec les armes qui sont mises à disposition du joueur. Le créateur du jeu, a précisé que Phantom Blade Zero proposera aussi un aspect exploration, avec des trésors et des coffres à découvrir. L'idée est de fouiner un peu la map, de profiter des chouettes graphismes, d'autant que le jeu propose souvent plusieurs chemins possibles, plusieurs façons d'avancer dans la map.La sortie de Phantom Blade Zero est attendue pour 2025 sur PC et PS5, le jeu n'étant nullement prévu sur Xbox.