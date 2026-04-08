Le jeu sort le 19 mai 2026 sur Xbox Series X|S et PC, direct dans le Xbox Game Pass Ultimate, et plus tard sur PS5.
Forza Horizon 6 › Vidéos ›
Forza Horizon 6 : des sakuras, de la poudreuse et même une fusée, voici le prologue du jeu
En parallèle de la mise en ligne des previews de Forza Horizon 6, Microsoft et Playground Games ont décidé de publier une grosse et belle vidéo de leur jeu, avec ce qu'ils appellent un prologue. Il s'agit en effet des 6 premières minutes de l'aventure avec tout le décorum du Japon que les fans de la série attendaient depuis un long moment. Mais c'est désormais chose faite, au gré des pétales de ceriser qui tombent sur le bitume, les pistes enneigées du nord du Japon et le côté urbain, il y a même une fuséé qui décolle comme ça pour le spectacle. On va retrouver cette vibe Japan qui nous fait tant rêver. Les véhicules qui sont dévoilées dans la vidéo sont la Nissan GT-R Nismo 2024, un buggy et une Porsche 911 GT2 de 1995. La musique matche bien aussi et le jeu mise encore sur des artistes pas forcément ultra connus, mais ça colle bien à l’ambiance.
Le jeu sort le 19 mai 2026 sur Xbox Series X|S et PC, direct dans le Xbox Game Pass Ultimate, et plus tard sur PS5.
Le jeu sort le 19 mai 2026 sur Xbox Series X|S et PC, direct dans le Xbox Game Pass Ultimate, et plus tard sur PS5.
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Forza Horizon 6
Jeu : Course
Editeur : Microsoft Game Studios
Développeur : Playground Games
19 Mai 2026
2026
19 Mai 2026
Jeu : Course
Editeur : Microsoft Game Studios
Développeur : Playground Games
19 Mai 2026
2026
19 Mai 2026
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