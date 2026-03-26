Screamer : le jeu de course très arcade japanim style s'offre un trailer de lancement

Pour célébrer comme il se doit la sortie de Screamer, Milestone se fend d'un trailer de lancement pour nous rappeler que le studio italien est sorti de sa zone de confort en proposant un jeu de courses très arcade à l'ambiance japanim'. L'occasion de rappeler que le titre se démarque des autres par son gameplay atypique et sa conduite exigeante. Il y a dans Screamer le fameux Echo System, une mécanique centrale qui structure les affrontements en course. En fait, chaque véhicule est équipé de cette technologie qui repose sur deux ressources distinctes. La Sync permet d’activer des capacités défensives et utilitaires comme le boost ou le bouclier, tandis que l’Entropy alimente des actions offensives plus agressives, comme les attaques directes ou les phases d’Overdrive. Le jeu ne se limite donc pas à la vitesse pure, mais intègre une dimension stratégique où la gestion des ressources et le timing deviennent essentiels.







À cela s’ajoute un système de contrôle basé sur le Dual Stick, séparant la direction et le drift afin d’offrir un niveau de précision plus élevé. L’influence des jeux de combat se fait également sentir à travers les personnages, chacun disposant de capacités uniques et d’une identité sonore propre. Côté contenu, Screamer se montre particulièrement généreux dès son lancement, avec un mode Carrière qui propose pas moins de 32 circuits répartis dans quatre environnements distincts. Le multijoueur n’est pas en reste, avec des courses classées, des salons privés, des playlists variées et même un mode en écran partagé jusqu’à 4 joueurs. Voilà, vous savez l'essentiel.



