Street Fighter 6 : Ingrid, la magical girl qui casse des mâchoires, va clôturer la Saison 3

Capcom continue d’alimenter la Saison 3 de Street Fighter 6, et cette fois, c’est Ingrid qui entre en scène, par le biais d'un trailer de gameplay pour ce personnage aussi stylé que mystérieux, et qui est attendu pour le 28 mai prochain. Si son nom ne vous dit pas grand-chose, c’est normal car Ingrid est une figure assez à part dans l’univers de la licence. Elle avait fait un passage remarqué dans Capcom Fighting Jam en 2004, puis dans Street Fighter Alpha 3 MAX en 2006. Depuis, elle traîne cette réputation d’entité un peu étrange, et ça se ressent clairement dans son style de combat. Dans cette nouvelle version, on est sur quelque chose de très aérien, très nerveux aussi, avec un côté “magical girl” assumé. On voit en effet Ingrid enchaîner les téléportations, balancer des projectiles lumineux et multiplier les combos dans les airs, souvent avec une facilité déconcertante. Clairement, c’est le genre de perso qui peut vite rendre fou si on ne connaît pas ses timings.









Le cœur de son gameplay repose sur les “Sun Crests”, une mécanique qui lui permet de charger de l’énergie pour booster ses attaques ou débloquer de nouvelles options. Plus elle en accumule, plus elle devient dangereuse. Entre ses attaques à distance, ses contres et ses déplacements imprévisibles, elle a tout pour perturber le rythme du combat. Côté spectacle, Capcom ne s’est pas retenu, puisque ses Super Arts en mettent plein les yeux, avec des rafales de coups magiques et même un énorme rayon capable de toucher l’adversaire à l’autre bout de l’écran. On a aussi droit à deux costumes : un design inédit qui accentue son côté voyageuse interdimensionnelle, et une tenue plus classique avec son uniforme scolaire violet, clin d’œil à ses anciennes apparitions.





Avec Ingrid, Capcom boucle donc cette Saison 3, aux côtés de personnages comme Sagat, C. Viper et Alex. Elle sera disponible pour les joueurs qui possèdent le Year 3 Character Pass ou l’Ultimate Pass.



































