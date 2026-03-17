Après l'avoir teasé, puis montré, Capcom nous indique que ça y est, Alex est désormais disponible en téléchargement en tant que 3è personnage DLC du Season Pass 3. Le catcheur emblématique de Street Fighter 3 reprend son style à lui avec des prises, des projections, des coups de pied qui font mal, et maintenant une nouvelle posture, la 'Prowler Stance' qui ajoute pas mal de combos et de nouvelles options pour surprendre l’adversaire. Comme d'habitude avec l'arrivée d'un nouveau combattant, Alex est disponible partout, que ce soit le mode 'Fighting Ground', 'World Tour' et bien sûr 'Battle Hub'. Et ce n’est pas tout : Capcom en profite pour sortir des petits bonus sympas. Dee Jay et Elena débarquent avec leurs costumes de plage pour le printemps, il y a des ajustements d’équilibrage sur tous les personnages, et même des collaborations fun comme du contenu Mega Man Battle Network / Star Force ou des équipements pour avatar liés à JAM Project, le groupe derrière le thème musical d’Alex. Propre.
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Street Fighter 6 : ça y est, on peut s'amuser avec Alex, le 3è perso DLC du Season Pass 3
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