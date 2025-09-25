JeuxActuJeuxActu.com

Street Fighter 6 : C. Viper nous électrise avec son gameplay et Mecha Zangief impressionne

Street Fighter 6 : C. Viper nous électrise avec son gameplay et Mecha Zangief impressionne

C'est toujours à l'occasion d'un State of Play du 24 septembre 2025 particulièrement chargée que Capcom a dévoilé le gameplay de C. Viper (C pour Crimson), le prochain personnage de la Saison 3 de Street Fighter 6 et qui débarque quelques mois après Sagat. Apparue pour la première fois dans Street Fighter 4, on ne l'avait pas vu depuis, mais elle fait un retour remarqué et remarquable, avec ses attaques électriques. Deux costumes accompagneront son arrivée : un nouveau design en lien avec son rôle actuel au sein de SiRN, et une tenue classique, inspirée de son apparence originale. Cette dernière pourra être débloquée soit via les Fighter Coins, soit en renforçant les liens avec elle dans le mode World Tour.

 

À partir du même jour, Capcom célèbrera le 30e anniversaire de Banshee’s Last Cry, un visual novel culte. Pour l’occasion, les joueurs auront droit à un nouvel épisode gratuit dans le World Tour, des décorations inédites pour le Battle Hub, ainsi que des bonus de connexion gratuits durant toute la campagne. Ce n'est pas tout, on a aussi découvert le 4ème costume de Zangief, baptisé « Mecha », qui sera disponible le 15 octobre. D'ailleurs, pour accompagner cette sortie, Capcom s’associe avec le groupe de métal Cavalera Conspiracy, qui produira une musique originale dédiée à l’événement. Enfin, sachez pour terminer que C. Viper sera disponible à partir du 15 octobre 2025. Elle pourra être obtenue de plusieurs façons : via le Year 3 Character Pass, le Year 3 Ultimate Pass, ou achetée séparément avec des Fighter Coins.

Street Fighter 6

Street Fighter 6

Street Fighter 6


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 25 septembre 2025
17:58


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Street Fighter 6 : C. Viper se dévoile avec les costumes dénudés de l'été pour 7 persos L’EVO 2025, événement majeur du calendrier e-sportif, a une fois encore servi de scène aux grandes annonces du versus fighting. 04/08/2025, 17:31
Street Fighter 6 : Sagat déploie son trailer de gameplay, il a une allonge de dingue ! Cette nuit, Capcom a déployé le fameux trailer de gameplay dédié à Sagat qui arrivera le 5 août prochain dans le roster de Street Fighter 6. 16/07/2025, 09:52

Street Fighter 6 : Sagat arrive dans le jeu, il est immense et impressionnant 27/06/2025, 01:55
Street Fighter 6 : Capcom montre le gameplay d'Elena, ses animations sont classes, et sa tenue d'origine est bien là... 25/04/2025, 02:21
Street Fighter 6 : Elena arrive au mois de juin, première vidéo avec son nouveau look 16/04/2025, 18:50
Street Fighter 6 : Mai Shiranui de Fatal Fury est disponible et s'offre un nouveau trailer 05/02/2025, 15:06


Street Fighter 6

Jeu : Baston
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
2 Juin 2023
2 Juin 2023
2 Juin 2023
2 Juin 2023

à ne pas manquer
voir la vidéo J'ai fini COBRA (Microids) : un jeu fauché, pire que Goldorak ? 😔​ (TEST + NOTE + GAMEPLAY 4K) voir la vidéo
J'ai fini COBRA (Microids) : un jeu fauché, pire que Goldorak ? 😔​ (TEST + NOTE + GAMEPLAY 4K)

Les vidéos
 
Street Fighter 6 : Capcom a sorti un guide vidéo pour maîtriser Mai Shiranui et toutes ses techniques...
Street Fighter 6 : Capcom livre une version absolument divine de Mai Shiranui Street Fighter 6 : Capcom livre une version absolument divine de Mai Shiranui, voici du gameplay
Street Fighter 6 : la version de Mai Shiranui par Capcom enfin révélée Street Fighter 6 : la version de Mai Shiranui par Capcom enfin révélée, les fans sont déçus du rendu
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres Vidéos