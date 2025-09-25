C'est toujours à l'occasion d'un State of Play du 24 septembre 2025 particulièrement chargée que Capcom a dévoilé le gameplay de C. Viper (C pour Crimson), le prochain personnage de la Saison 3 de Street Fighter 6 et qui débarque quelques mois après Sagat. Apparue pour la première fois dans Street Fighter 4, on ne l'avait pas vu depuis, mais elle fait un retour remarqué et remarquable, avec ses attaques électriques. Deux costumes accompagneront son arrivée : un nouveau design en lien avec son rôle actuel au sein de SiRN, et une tenue classique, inspirée de son apparence originale. Cette dernière pourra être débloquée soit via les Fighter Coins, soit en renforçant les liens avec elle dans le mode World Tour.





<meta itemprop="name" content="Vidéo Street Fighter 6 : C. Viper nous électrise avec son gameplay et Mecha Zangief impressionne" /> <meta itemprop="description" content="C'est toujours à l'occasion d'un State of Play du 24 septembre 2025 particulièrement chargée que Capcom a dévoilé le gameplay de C. Viper (C pour Crimson), le prochain personnage de la Saison 3 de Street Fighter 6."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/s/t/street-fighter-6/vv/street-fighter-6-68d7ec4f2f2ef.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/street-fighter-6-c-viper-nous-electrise-avec-son-gameplay-131248.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37200.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/s/t/street-fighter-6/vv/street-fighter-6-68d7ec4f2f2ef.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="C'est toujours à l'occasion d'un State of Play du 24 septembre 2025 particulièrement chargée que Capcom a dévoilé le gameplay de C. Viper (C pour Crimson), le prochain personnage de la Saison 3 de Street Fighter 6."/><meta itemprop="duration" content="P0H02M30S" />

À partir du même jour, Capcom célèbrera le 30e anniversaire de Banshee’s Last Cry, un visual novel culte. Pour l’occasion, les joueurs auront droit à un nouvel épisode gratuit dans le World Tour, des décorations inédites pour le Battle Hub, ainsi que des bonus de connexion gratuits durant toute la campagne. Ce n'est pas tout, on a aussi découvert le 4ème costume de Zangief, baptisé « Mecha », qui sera disponible le 15 octobre. D'ailleurs, pour accompagner cette sortie, Capcom s’associe avec le groupe de métal Cavalera Conspiracy, qui produira une musique originale dédiée à l’événement. Enfin, sachez pour terminer que C. Viper sera disponible à partir du 15 octobre 2025. Elle pourra être obtenue de plusieurs façons : via le Year 3 Character Pass, le Year 3 Ultimate Pass, ou achetée séparément avec des Fighter Coins.











