Street Fighter 6 : Capcom livre une version absolument divine de Mai Shiranui, voici du gameplay

incroyables ultra décomposées, le respect de sa move list, le retour d'anciennes techniques oubliées de Fatal Fury 3 (ses clones de feu qui tournent en pilier autour d'elle notamment), sa nouvelle tenue cuir aperçue dans le prochain Fatal Futy City of the Wolves, et une toute nouvelle furie ultime imaginée par les équipes de Capcom, il n'y a pas à dire, les concepteurs ont fait du très beau boulot. Et étant donné que Terry Bogard est déjà considéré comme étant le meilleur personnage de tout Street Fighter 6, il y a de fortes chances pour que Mai Shiranui fasse à son tour partie des combattantes les plus souples et agiles du jeu. Elle sera disponible le 5 février prochain.









Quatre mois après nous avoir ébloui avec leur version de Terry Bogard dans Street Fighter 6, c'est au tour de Mai Shiranui de débarquer dans le roster déjà très quali du jeu de baston de Capcom. Et si les premières images du visage de la belle kunoichi inquiétaient les fans, ils peuvent aujourd'hui apprécier le soin apporté à tout le reste. Qu'il s'agisse des animations