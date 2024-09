Street Fighter 6 : les ventes continuent de progresser, un record de rapidité pour la franchise

Avec plus de 4 millions de copies vendues dans le monde, Street Fighter 6 constitue un véritable succès pour Capcom, qui peut compter sur cette vieille licence pour continuer à briller en société et dans les charts. C'est l'épisode qui s'est écoulé le plus rapidement, quand on sait que Street Fighter V a réalisé ces mêmes chiffres en quatre ans d'existence contre 1 année seulement pour l'épisode 5. De quoi rassurer Capcom qui compte bien continuer à attirer plus de monde, avec des ajouts de personnages iconiques. Le prochain à débarquer dans quelques semaines n'est autre que Terry Bogard, issu de l'école adverse, celle de SNK, tandis que Mai Shiranui complètera le cross-over en fin d'année. En 2025, c'est Elena qui fera son grand come-back.