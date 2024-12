Street Fighter 6 : la version de Mai Shiranui par Capcom enfin révélée

Après Terry Bogard il y a quelques mois, c'est au tour de Mai Shiranui de débarquer dans Street Fighter 6. La ninja la plus sexy du jeu vidéo nous dévoile donc ses formes dans le jeu de baston de Capcom, qui a décidé de reprendre son look de la série Real Bout Fatal Fury. Pour le moment, il s'agit que d'une cinématique et on va attendre le trailer de gameplay pour juger définitivement, mais on trouve que le faciès de la belle kunoichi est un peu trop générique à notre goût, surtout après le sans-faute que fut Terry Bogard pourtant. On notera aussi que Capcom a décidé de ne pas animer la poitrine de Mai, élément que SNK se donne la peine de ne pas oublier systématiquement. Ceux qui ont l'oeil auront aussi remarqué que le stage n'est autre que celui de Fatal Fury 2, avec l'énorme main en pierre qui ressort de cette eau tumultueuse. On a hâte de découvrir tout son move-set et de voir aussi le rendu de Ken et de Chun-Li dans le prochain Fatal l Fury City of the Wolves.