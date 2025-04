Street Fighter 6 : Capcom montre le gameplay d'Elena, ses animations sont classes, et sa tenue d'origine est bien là...

Teasé il y a une dizaines de jours, Elena dévoile aujourd'hui sa véritable vidéo de gameplay, elle qui va arriver en juin prochain dans le roster de Street Fighter 6. Adepte de la capoeira à l'image de Dee-Jay, Elena a été intronisée dans la série avec Street Fighter III Third Strike, et son personnage avait marqué les esprits par la souplesse de ses animations. Et cette qualité dans les mouvements, on la retrouve également dans cette version 2025 du personnage, qui dispose d'ailleurs d'une nouvelle tenue, plus habillée. Mais que les puristes mascu se rassurent, Capcom a aussi prévu d'intégrer sa tenue originale où elle n'avait que quelques bouts de tissu pour cacher ses parties intimes. La coupe d'origine va aussi avec son costume de 1999.