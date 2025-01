Street Fighter 6 : Capcom a sorti un guide vidéo pour maîtriser Mai Shiranui et toutes ses techniques...

Kachôsen, Ryu-enbu, Hissatsu Shonibi Bachi, Hicho Ryu-en-jin, et bien sûr les furies (ou plutôt les Super Arts pour reprendre le vocabulaire de Street 6), rien n'a été oublié.



L'arrivée de Mai Shiranui en DLC est attendue pour le 5 février prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.











Plus que quelques jours avant l'arrivée de Mai Shiranui au roster de Street Fighter 6. C'est le deuxième personnage de l'écurie SNK a débarqué dans le jeu de baston de Capcom, et après Terry Bgard, tout cela nous donne l'espoir de voir débarquer un Capcom vs SNK 3 prochainement. En attendant ce jour béni, on peut se tourner vers la dernière vidéo que Capcom a publié, et il s'agit d'un guide vidéo pour avoir un aperçu de tous les coups spéciaux et techniques de la belle kunoichi de SNK. Bien sûr, ceux qui connaissent le personnage par coeur ne seront pas trop surpris, mais au moins, on comprend comment ses attaques se comportent dans un jeu Street Fighter.