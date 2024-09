Street Fighter 6 : un guide vidéo pour maîtriser Terry Bogard, il a beaucoup trop de style

Nous sommes à une semaine de l'arrivée de Terry Bogard dans le roster de Street Fighter 6 et Capcom compte bien donner toutes les clefs aux joueurs pour qu'il puisse maîtriser toutes les techniques du héros de Fatal Fury. Power Wave, Crack Shoot, Rising Tackle, Power Charge Burning Knuckle et autres Buster Wolf sont au rendez-vous, mais pas que. Ce guide vidéo de plus de 9 minutes détaille aussi toutes les possibilités de combos, tout en expliquant les dégâts qu'engendrent ces attaques. Issu d'une série concurrente, Terry Bogard est un personnage qui a toujours été plus véloce que les combattants de Street Fighter. Il sera donc intéressant de voir si Capcom a su trouver le bon équilibre pour que Terry ne devienne pas un perso cheaté. Dans tous les cas, Terry Bogard a été respecté jusqu'au bout, de son design à sa palettes de coups, tout a été fait avec passion. Cette vidéo est d'ailleurs primordiale à plus d'un titre pour connaître les subtilités de ces techniques. De quoi se sentir près pour le 24 septembre, date d'arrivée du personnage dans le jeu de Capcom.