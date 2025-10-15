Street Fighter 6 : C. Viper est disponible, Mr Crimson va se régaler

JeuxActuJeuxActu.com

Capcom a attendu quelques jours que le soufflet retombe autour de l'EVO France pour nous annoncer la disponibilité de C. Viper, le dernier personnage en date du Year 3 Character Pass de Street Fighter 6. Forcément, si vous avez suivi la compétition à Nice, vous savez que Mr Crimson a enflammé la scène principale avec son Dhalsim qui a fait une remontada qui restera dans l'Histoire. Mais Dhalsim n'est pas son perso fétiche, c'est justement C. Viper qui fait donc son retour toujours bardée de technologie et de cuir, et qui revient plus redoutable que jamais. Dans sa bande-annonce de gameplay, C. Viper renoue avec son ADN : gadgets, mobilité verticale et combos qui flirtent parfois avec le surnaturel. On vous laisse admirer le résultat avec la nouvelle vidéo.


