JeuxActuJeuxActu.com

Little Nightmares 3 : un dernier trailer pour célébrer sa sortie sur PC et consoles

Little Nightmares 3 : un dernier trailer pour célébrer sa sortie sur PC et consoles

C'est aujourd'hui que sort Little Nightmares 3 et du côté de Bandai Namco Entertainment, l'éditeur, on a décidé de publier le trailer de lancement. Baptisée 'Hold my hand', cette vidéo rappelle que l'histoire nous permettra d'incarner Low et Alone, deux enfants qui tentent d’échapper à la Spirale, un monde dangereux peuplé d’illusions et de menaces. Low est reconnaissable à sa cape bleue et son masque, tandis que Alone est vêtue d’une combinaison verte avec des couettes. Ensemble, ces enfants doivent combiner leurs compétences et les objets récupérés sur la route pour progresser et résoudre les énigmes complexes qui parsèment leur chemin. Ce troisième épisode propose d'ailleurs un gameplay coopératif, inédit dans la série, ce qui explique l'ajout du Pass Ami, qui permet d’inviter un ami à vivre l’aventure ensemble, sans rien payer de plus.




Little Nightmares 3

Little Nightmares 3

Little Nightmares 3

Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 10 octobre 2025
16:28


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Little Nightmares 3 : vous pouvez essayer le jeu gratuitement dès maintenant Si la rentrée était déjà un mois chargé en sorties de jeux vidéo, octobre et novembre seront synonymes de raz-de-marée et pour essayer de se démarquer de la masse, il faut trouver des stratagèmes. 17/09/2025, 10:35
Little Nightmares 3 : date de sortie, BD, projet en stop-motion et nouveaux trailers, tout savoir du showcase Avec plus de 20 millions de jeux vendus depuis son avènement, la licence Little Nightmares est devenue très importante aux yeux de Bandai Namco Entertainment, qui n'a pas hésité à proposé un showcase de 10 minutes. 25/06/2025, 11:52

Little Nightmares 3 : 18 min de gameplay sous le sable, il y a un bébé qui fait flipper 27/10/2023, 18:11
Little Nightmares 3 : ce sont les créateurs de Until Dawn qui développent le jeu, première vidéo 22/08/2023, 21:07


Little Nightmares 3

Jeu : Survival Horror
Editeur : Bandai Namco Entertainment
Développeur : Supermassive Games
10 Oct 2025
10 Oct 2025
10 Oct 2025

à ne pas manquer
voir la vidéo Je note Sonic Racing Crossworlds : oui oui, il est supérieur à Mario Kart World (TEST + GAMEPLAY 4K) voir la vidéo
Je note Sonic Racing Crossworlds : oui oui, il est supérieur à Mario Kart World (TEST + GAMEPLAY 4K)

Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres Trailers