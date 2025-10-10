C'est aujourd'hui que sort Little Nightmares 3 et du côté de Bandai Namco Entertainment, l'éditeur, on a décidé de publier le trailer de lancement. Baptisée 'Hold my hand', cette vidéo rappelle que l'histoire nous permettra d'incarner Low et Alone, deux enfants qui tentent d’échapper à la Spirale, un monde dangereux peuplé d’illusions et de menaces. Low est reconnaissable à sa cape bleue et son masque, tandis que Alone est vêtue d’une combinaison verte avec des couettes. Ensemble, ces enfants doivent combiner leurs compétences et les objets récupérés sur la route pour progresser et résoudre les énigmes complexes qui parsèment leur chemin. Ce troisième épisode propose d'ailleurs un gameplay coopératif, inédit dans la série, ce qui explique l'ajout du Pass Ami, qui permet d’inviter un ami à vivre l’aventure ensemble, sans rien payer de plus.





<meta itemprop="name" content="Vidéo Little Nightmares 3 : un dernier trailer pour célébrer sa sortie sur PC et consoles" /> <meta itemprop="description" content="C'est aujourd'hui que sort Little Nightmares 3 et du côté de Bandai Namco Entertainment, l'éditeur, on a décidé de publier le trailer de lancement."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/l/i/little-nightmares-3/vv/little-nightmares-3-68ef6a562e0b1.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/little-nightmares-3-un-dernier-trailer-pour-celebrer-sa-sortie-sur-pc-131278.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37217.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/l/i/little-nightmares-3/vv/little-nightmares-3-68ef6a562e0b1.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="C'est aujourd'hui que sort Little Nightmares 3 et du côté de Bandai Namco Entertainment, l'éditeur, on a décidé de publier le trailer de lancement."/><meta itemprop="duration" content="P0H02M04S" />