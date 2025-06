Little Nightmares 3 : date de sortie, BD, projet en stop-motion et nouveaux trailers, tout savoir du showcase

Avec plus de 20 millions de jeux vendus depuis son avènement, la licence Little Nightmares est devenue très importante aux yeux de Bandai Namco Entertainment, qui n'a pas hésité à proposé un showcase de 10 minutes pour présenter le troisième épisode, annoncé il y a déjà deux ans. Développé cette fois-ci par Supermassive Games (la série Until Dawn c'est eux), cet épisode 3 nous plonge dans la Spirale, un monde d’illusions déformées où deux enfants perdus, Low et Alone, avancent à tâtons dans une architecture mentale mouvante. Dans la nouvelle bande-annonce intitulée "You're in for a Ride", c’est le décor de Carnavale qui se dévoile, une sorte de fête foraine rouillée, grinçante, saturée de pièges visuels et de figures grotesques, comme si le Joker avait redécoré un parc Disney abandonné. Le gameplay, quant à lui, confirme l’ADN de la série : pas de dialogue, beaucoup d’ambiguïté, un gameplay de fuite et d’instinct, et cette manière toujours aussi fascinante de raconter l’oppression par l’environnement. On est évidemment dans la même formule, mais avec des ajouts supplémentaires.





Le Showcase n’a pas seulement servi à dévoiler de nouvelles images, il a permis aussi d'annoncer l'arrivée d’un univers transmédia, qui étend les ramifications cauchemardesques de la licence bien au-delà du jeu vidéo. Une nouvelle saison du podcast "Le Bruit des Cauchemars" est en préparation, une bande dessinée, "Descent to Nowhere", paraîtra en octobre et mêlera deux récits parallèles : celui de Hush, jeune fille muette prisonnière d’une cellule, et celui de Myra, détective désabusée qui enquête sur des disparitions d’enfants. Un roman d’horreur pour jeunes adultes, The Lonely Ones, paraîtra également en septembre chez Scholastic et racontera le périple de Ruse, enfermée dans un carnaval infernal avec deux compagnons aussi étranges qu’inquiétants. Et comme si cela ne suffisait pas, un projet en stop motion, né d’une collaboration avec le studio Taller del Chucho, a été révélé dans un trailer énigmatique.





Et enfin, on a eu aussi la date de sortie du jeu, fixée au 10 octobre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous savez tout.