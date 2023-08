Little Nightmares 3 : ce sont les créateurs de Until Dawn qui développent le jeu, première vidéo

Little Nightmares 3, troisième épisode d'une série qui se porte commercialement bien. Avec 12 millions de copies vendues pour les deux épisodes, la saga se devait de s'enrichir d'un nouvel opus et cette fois-ci, Bandai Namco Entertainment a fait à des experts en jeu d'horreur pour s'en occuper. C'est en effet le studio Supermassive Games qui est aux commandes, eux qui nous ont sorti l'excellent Until Dawn, mais aussi les différents épisodes de The Dark Pictures. Disons qu'en termes d'ambiance horrifique et de jump-scares, ils savent y faire.









Parmi les belles annonces de la conférence de la gamescom, comment ne pas retenir le reveal de

Pour Little Nightmares III, Bandai Namco a décidé de proposer un nouveau duo de personnages, Low et Alone, deux amis cherchant par tous les moyens à sortir du « Nowhere ». Ils voyageront à travers la Spirale, un monde rempli de dangers tels que le Monster Baby de la Nécropole. Chaque personnage porte son propre objet emblématique, un arc et des flèches pour Low, une clé à molette pour Alone. Ils devront les utiliser pour résoudre des énigmes et s'échapper. Pour la première fois dans la franchise, il sera possible de jouer avec un ami en coopération en ligne. Les joueurs pourront incarner l'un des 2 nouveaux personnages, Low ou Alone, sachant que le jeu sera également entièrement jouable en solo avec l'IA contrôlant le deuxième personnage.

La sortie de Little Nightmares 3 est prévue pour 2024 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et même Nintendo Switch. Voici le premier trailer.