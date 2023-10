Little Nightmares 3 : 18 min de gameplay sous le sable, il y a un bébé qui fait flipper

tout vient à point à qui sait attendre, puisque Bandai Namco Entertainment vient de lâcher une énorme vidéo de 18 minutes de gameplay. On ne sait pas à quel moment de l'aventure se situe ce segment, mais on y voit Low et Alone, les deux nouveaux personnages, avancer dans un monde désertique, rempli de sable, diminuant la visibilité. Très vite, ils vont pénétrer à l'intérieur d'une ville peu engageante, répondant au nom de Necropolis. Toutes sortes de dangers attendent Low et Alone, qui vont devoir travailler de concert pour ne pas se faire attraper.

On était sans nouvelle de Little Nightmares 3 depuis août dernier, maisLe jeu sera également entièrement jouable en solo, l'I.A. contrôlant le second personnage. Little Nightmares III sortira en 2024 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.