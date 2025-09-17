Little Nightmares 3, on a décidé de sortir la carte de la démo jouable gratuite. Dès maintenant, il est possible de télécharger une version d'essai sur l'ensemble des plateformes où le jeu est prévu.

<meta itemprop="name" content="Vidéo Little Nightmares 3 : vous pouvez essayer le jeu gratuitement dès maintenant" /> <meta itemprop="description" content="Si la rentrée était déjà un mois chargé en sorties de jeux vidéo, octobre et novembre seront synonymes de raz-de-marée et pour essayer de se démarquer de la masse, il faut trouver des stratagèmes."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/l/i/little-nightmares-3/vv/little-nightmares-3-68ca731ead392.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/little-nightmares-3-vous-pouvez-essayer-le-jeu-gratuitement-des-mainte-131218.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37183.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/l/i/little-nightmares-3/vv/little-nightmares-3-68ca731ead392.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="Si la rentrée était déjà un mois chargé en sorties de jeux vidéo, octobre et novembre seront synonymes de raz-de-marée et pour essayer de se démarquer de la masse, il faut trouver des stratagèmes."/><meta itemprop="duration" content="P0H01M12S" />

Si la rentrée était déjà un mois chargé en sorties de jeux vidéo, octobre et novembre seront synonymes de raz-de-marée et pour essayer de se démarquer de la masse, il faut trouver des stratagèmes. Pour Bandai Namco Entertainment et le jeuUne mise en bouche qui plonge les joueurs dans la Nécropole, nouvel environnement post-apocalyptique figé dans le temps, où plane l’ombre inquiétante d’un “bébé monstrueux”. Pour rappel, on va incarner Low et Alone, binôme fragile et complémentaire, qui cherche à s’extirper de ce décor lugubre. La démo, jouable aussi bien en solo (avec un partenaire IA) qu’en coop en ligne, pose déjà une question centrale : Little Nightmares III va-t-il réussir à proposer une aventure vraiment différente des deux premiers épisodes ? Réponse définitive le le 10 octobre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.