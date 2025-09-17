Si la rentrée était déjà un mois chargé en sorties de jeux vidéo, octobre et novembre seront synonymes de raz-de-marée et pour essayer de se démarquer de la masse, il faut trouver des stratagèmes. Pour Bandai Namco Entertainment et le jeu Little Nightmares 3, on a décidé de sortir la carte de la démo jouable gratuite. Dès maintenant, il est possible de télécharger une version d'essai sur l'ensemble des plateformes où le jeu est prévu. Une mise en bouche qui plonge les joueurs dans la Nécropole, nouvel environnement post-apocalyptique figé dans le temps, où plane l’ombre inquiétante d’un “bébé monstrueux”. Pour rappel, on va incarner Low et Alone, binôme fragile et complémentaire, qui cherche à s’extirper de ce décor lugubre. La démo, jouable aussi bien en solo (avec un partenaire IA) qu’en coop en ligne, pose déjà une question centrale : Little Nightmares III va-t-il réussir à proposer une aventure vraiment différente des deux premiers épisodes ? Réponse définitive le le 10 octobre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.
Little Nightmares 3 › Vidéos ›
Little Nightmares 3 : vous pouvez essayer le jeu gratuitement dès maintenant
À découvrir également
Autres articles
Little Nightmares 3 : date de sortie, BD, projet en stop-motion et nouveaux trailers, tout savoir du showcase Avec plus de 20 millions de jeux vendus depuis son avènement, la licence Little Nightmares est devenue très importante aux yeux de Bandai Namco Entertainment, qui n'a pas hésité à proposé un showcase de 10 minutes. 25/06/2025, 11:52
Little Nightmares 3 : 18 min de gameplay sous le sable, il y a un bébé qui fait flipper On était sans nouvelle de Little Nightmares 3 depuis août dernier, mais tout vient à point à qui sait attendre, puisque Bandai Namco Entertainment vient de lâcher une énorme vidéo de 18 minutes de gameplay. 27/10/2023, 18:11
Little Nightmares 3 : ce sont les créateurs de Until Dawn qui développent le jeu, première vidéo 22/08/2023, 21:07
Little Nightmares 3
Jeu : Survival Horror
Editeur : Bandai Namco Entertainment
Développeur : Supermassive Games
10 Oct 2025
10 Oct 2025
10 Oct 2025
Jeu : Survival Horror
Editeur : Bandai Namco Entertainment
Développeur : Supermassive Games
10 Oct 2025
10 Oct 2025
10 Oct 2025
à ne pas manquer
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.
Autres Trailers
1 Test
Test Metal Gear Solid Delta Snake Eater : la beauté d'aujourd'hui, la rigidité et le cringe de l'époque
Test Metal Gear Solid Delta Snake Eater : la beauté d'aujourd'hui, la rigidité et le cringe de l'époque
2 Test
Test Lost Soul Aside : non, ce n'est pas la catastrophe que certains essaient de nous faire croire...
Test Lost Soul Aside : non, ce n'est pas la catastrophe que certains essaient de nous faire croire...