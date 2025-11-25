JeuxActuJeuxActu.com

Metroid Prime 4 Beyond : un nouveau trailer où Samus Aran essaie de survivre
Le compte-à-rebours est lancé pour Metroid Prime 4 Beyond qui arrive d'ici quelques jours, et du côté de Nintendo, on multiplie les sorties. Il s'agira du dernier jeu exclusif de la firme de Kyoto, qui a enchaîné les sorties ces dernières semaines, pile avant Noël. Du coup, côté campagne marketing, on n'oublie pas non plus de mettre le jeu en avant, et cette fois-ci, il est question de découvrir des séquences de jeu où Samus Aran peut être en difficulté. Qu'il s'agisse du climat hostile, des ennemis qui surgissent de partout et des gros boss à abattre, notre héroïne en armure va avoir fort à faire sur la planète Viewros, un lieu inconnu pour elle. La sortie de Metroid Prime 4 Beyond est attendue pour le 4 décembre prochain.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mardi 25 novembre 2025
Metroid Prime 4 Beyond

Jeu : FPS
Editeur : Nintendo
Développeur : Retro Studios
4 Déc 2025
