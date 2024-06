Metroid Prime 4 Beyond : enfin le premier trailer, 7 ans après son annonce

L'arlésienne Metroid Prime 4 a pris fin il y a quelques minutes avec le reveal du tout premier trailer d'un jeu annoncé en 2017, il y a sept ans déjà, soit au début du lancement de la console Nintendo Switch. On imagine le soulagement du côté de Nintendo, mais aussi de la part des joueurs qui se demandaient vraiment si le jeu allait voir le jour sur cette génération de consoles. Non seulement Metroid Prime 4 Beyond arrivera bien sur Switch, mais en plus, ce sera en 2025. Les premières images nous montrent un jeu sensiblement proche des précédents Metroid Prime de la série, avec une technique pas franchement époustouflante, malgré quelques jolis effets ici et là. Le gameplay quant à lui devrait reprendre les fondamentaux de la licence que Retro Studios avait établi il y a fort longtemps, entre vue sbjective, passage en boule plus se faufiler dans des conduits étroits, sans oublier les nombreux énigmes et puzzles qui devraient émailler l'aventure.Quant à celles et ceux qui se demandent pourquoi un tel épisode a pris autant de temps, on rappelle que le développement a repris de zéro après que Nintendo n'ait pas été satisfait du résultat produit par ses équipes internes, notamment le producteur Kensuke Tanabe, et a décidé de rappeler les Texans de Retro Studios pour rattraper le tout. On verra si le changement d'équipe sera payant l'année prochaine.