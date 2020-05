Metroid Prime 4 : Retro Studios recrute un ex-développeur de Battlefield 5

Si l'on ignore toujours à quoi ressemblera Metroid Prime 4, ça continue de recruter chez Retro Studios. En effet, le CV LinkedIn d'Adad Morales indique que le bonhomme a rejoint les rangs du studio texan en mars dernier. A en croire son parcours, il ne s'agit pas d'un vétéran de l'industrie vidéoludique, mais il a quand même oeuvré chez Visceral Games pendant plus de trois ans (Battlefield Hardline), avant de faire une courte pige chez Blizzard Entertainment et d'enchaîner avec DICE où il a eu l'occasion de travailler sur Battlefield 5.Ce n'est pas la première fois que Retro Studios récupère un ancien de DICE, puisque l'ex-directeur artistique Jhony Ljugstedt est là-bas depuis le mois de février après 18 années de bons et loyaux services. Il a notamment participé au développement de Battlefield 5, de Medal of Honor 2010, et de Mirror's Edge Catalyst. Et puisque l'on parle des bonnes pioches, n'oublions pas que Kyle Hefley (lead character artist), un ancien de Halo qui a passé neuf années chez 343 Industries, fait également partie de l'équipe aux commandes de Metroid Prime 4. Il y a un an et demi , Nintendo annonçait avoir pris la décision de reprendre le développement du jeu de zéro après l'avoir teasé à l'E3 2017. Si ces recrutements sont une bonne chose, ils montrent également que le chantier est loin d'être terminé.