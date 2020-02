Metroid Prime 4 : Retro Studios recrute le directeur artistique de DICE

Retro Studios, qui travaille actuellement sur Metroid Prime 4, vient d'embaucher un tout nouveau directeur artistique en la personne de Jhony Ljugstedt, un ancien de chez DICE. Après avoir oeuvré sur Battlefield 5, Medal of Honor 2010 et Mirror's Edge Catalyst, le Suédois va donc s'occuper de la célèbre licence de Nintendo dont les fans attendent avidement le retour. Le nouvel employé rejoindra d'autres développeurs de renom qui sont récemment venus grossir les rangs du studio d'Austin, dont le lead character Artist Kyle Helfey (Halo), ou encore Stephen Dupree (lead designer sur Donkey Kong : Tropical Freeze).



Rappelons que le jeu a connu un développement chaotique chez Bandai Namco Singapour, avant que tout ne soit repris de zéro en janvier 2019 lorsque Nintendo décida de confier le projet à Retro Studios.

After 18 years at DICE and EA, I’ve decided to leave the company to take a new challenge at Retro Studios. #retrostudios Looking forward to this adventure. To all my friends at DICE, I will miss you all!