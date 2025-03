Metroid Prime 4 : voici 3 min de gameplay pour découvrir les pouvoirs psychiques de Samus

Nintendo a profité de son Nintendo Direct du 27 mars 2025 pour lâcher une nouvelle vidéo de Metroid Prime 4 Beyond, un épisode qui aura connu bien des galères. Annoncé en 2017 et rebooté complètement en 2019, le jeu semble arriver au terme de sa production, même si encore une fois, la date de sortie n'a pas été communiquée. En lieu et place, on peut découvrir 3 minutes de gameplay où l'on apprend que Samus Aran a débarqué sur une planète dénommée Viewros, à l'ambiance très jungle tropicale et sur laquelle elle va devoir scanner énormément de choses pour comprendre ce qui s'est passé ici. C'est là que Samus Aran va acquérir de nouveaux pouvoirs psychiques, lui permettant d'activer des mécanismes, d'ouvrir des portes et de détourner la trajectoire de son rayon Delta (Ok Cobra), le tout uniquement par la force de sa pensée.

Pour quelle raison Samus a-t-elle reçu ces pouvoirs ? Et quel destin l'attend ? Les fils qui s'enchevêtrent par-delà l'espace et le temps tisseront une nouvelle histoire pour notre héroïne qui disposera en sus d'une nouvelle armure, particulièrement séduisante.