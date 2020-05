Metroid Prime 4 : le jeu teasé dans le trailer du nouveau Paper Mario ? Les fans en ébullition

Nintendo aurait-il teasé Metroid Prime 4 dans le trailer d'annonce de Paper Mario : The Origami King ? C'est la question que se posent les fans de Samus Aran, après avoir découvert le clin d'oeil à la série à la toute fin de la vidéo. En effet, on peut voir Mario enfiler le casque emblématique de l'héroïne et courir dans tous les sens, pendant que sa partenaire Olivia se demande ce qu'il peut bien fabriquer. Si tous les puristes croisent les doigts pour que Metroid Prime 4 refasse parler de lui de manière officielle, il n'est pas impossible que Nintendo ait souhaité faire référence à la franchise uniquement sous le ton de l'humour ; à moins qu'un projet tout autre soit dans les tuyaux.En tout cas, on rappelle que Retro Studios a dû reprendre de zéro le développement de Metroid Prime 4, et qu'il a recruté à tour de bras. Des anciens de DICE et de 343 Industries ont notamment intégré les rangs du studio texan ces derniers mois.