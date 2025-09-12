Lors du Nintendo Direct du 12 septembre, Nintendo a finalement lâché la date de sortie de Metroid Prime 4 Beyond que tout le monde attendait. C'est donc acté, le jeu arrivera sur les étals le 4 décembre 2025, aussi bien sur Switch 2 que sur la bonne vieille première Switch. Après des années d’attente et de rumeurs à n’en plus finir, la saga culte revient, mais pas sans soulever quelques questions. Car si le pitch de départ a tout pour séduire (Samus est propulsée sur la planète Viewros, de nouveaux pouvoirs psychiques, un compagnon mystérieux baptisé Vai-O-La et un environnement qui appelle à l’exploration façon Metroid Prime), la bande-annonce diffusée lors du dernier Nintendo Direct a fait l’effet d’un double tir de missile : excitation et perplexité.





<meta itemprop="name" content="Vidéo Metroid Prime 4 Beyond : Samus Aran pourra conduire une moto, mais l'extrait ne convainc pas les joueurs" /> <meta itemprop="description" content="Lors du Nintendo Direct du 12 septembre, Nintendo a finalement lâché la date de sortie de Metroid Prime 4 Beyond que tout le monde attendait."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/m/e/metroid-prime-4-beyond/vv/metroid-prime-4-beyond-68c7d83cdd88a.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/metroid-prime-4-samus-aran-pourra-conduire-une-moto-mais-ca-fait-pas-r-131209.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37175.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/m/e/metroid-prime-4-beyond/vv/metroid-prime-4-beyond-68c7d83cdd88a.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="Lors du Nintendo Direct du 12 septembre, Nintendo a finalement lâché la date de sortie de Metroid Prime 4 Beyond que tout le monde attendait."/><meta itemprop="duration" content="P0H01M51S" />

Une moto, vraiment ?

Impossible de ne pas parler de cette moto sortie de nulle part, qui semble désormais centrale au gameplay. Véhicule de transition entre zones ou véritable outil de combat, la frontière reste floue. Dans le trailer, Samus s’amuse à distribuer des “Akira slides” dans le sable comme une adolescente en furie, et oui, ça fait sourire. Mais fallait-il en montrer autant, et surtout dans un décor désertique aussi vide ? Parce qu’on ne va pas se mentir : le désert aperçu fait peine à voir, avec des textures qui sentent bon la génération précédente. À côté, le trailer de Donkey Kong Bananza — présenté juste après — passait pour une carte postale luxuriante. Le contraste était brutal, et pas forcément à l’avantage de Metroid Prime 4. On le sait : la saga Metroid Prime n’a jamais été avare en ambiance oppressante et gameplay millimétré. Sur ce point, les séquences plus classiques du trailer rassurent : l’ADN semble respecté. Mais cette tentative d’ouvrir l’univers, de jouer la carte “zone ouverte” à moto, pose plus de questions qu’elle n’apporte de réponses.









Autrement, Nintendo n’a évidemment pas oublié son business model préféré : les amiibo. Samus, Samus + Vai-O-La, et même Sylux auront droit à leurs figurines, vendues séparément, avec des effets en jeu encore mystérieux. Disponibles dès le 6 novembre pour certains, et le 4 décembre pour Sylux, ils rappellent que chaque grande sortie Nintendo rime avec objets de collection. Dans tous les cas, rendez-vous le 4 décembre 2025 pour vérifier si Metroid Prime 4 Beyond sera un retour triomphal ou une drôle d’expérimentation coincée entre deux générations de console.



