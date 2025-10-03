Une confusion fréquente concerne l’origine des pistes cependant : elles ont été créées sous la direction de Watanabe, mais pas par l'artiste en question. Au fil de sa carrière, Watanabe a collaboré avec des musiciens et producteurs de talent, contribuant à créer des bandes originales devenues emblématiques dans le monde de l’anime. Musicalement, le mode Watanabe s’inspire du style Lo-fi Beats, proche du travail de Nujabes sur la bande originale de Samurai Champloo, plutôt que du jazz de Cowboy Bebop. Les percussions y sont douces, et le rythme général reste plus calme et feutré, même si le mode peut encore révéler des éléments variés au fil de la progression dans le jeu. A noter que le mode Watanabe peut également être combiné avec d’autres modes, comme le mode Kurosawa Mode, qui transforme le rendu graphique en noir et blanc, ou bien encore le mode Miike Mode, qui ajoute boue, sang et un angle de caméra plus serré pour rappeler le style cinématographique de Takashi Miike. Enfin, Sucker Punch a récemment ajouté les six pistes de ce mode aux plateformes de streaming. Parmi les producteurs figurent Toma Otowa, DJ Mitsu The Beats, Sweet William, mabanua et Mark de Clive-Lowe. Vous savez tout.
Ghost of Yotei : le mode Watanabe mis en avant dans une vidéo de 4 min
Une confusion fréquente concerne l’origine des pistes cependant : elles ont été créées sous la direction de Watanabe, mais pas par l'artiste en question. Au fil de sa carrière, Watanabe a collaboré avec des musiciens et producteurs de talent, contribuant à créer des bandes originales devenues emblématiques dans le monde de l’anime. Musicalement, le mode Watanabe s’inspire du style Lo-fi Beats, proche du travail de Nujabes sur la bande originale de Samurai Champloo, plutôt que du jazz de Cowboy Bebop. Les percussions y sont douces, et le rythme général reste plus calme et feutré, même si le mode peut encore révéler des éléments variés au fil de la progression dans le jeu. A noter que le mode Watanabe peut également être combiné avec d’autres modes, comme le mode Kurosawa Mode, qui transforme le rendu graphique en noir et blanc, ou bien encore le mode Miike Mode, qui ajoute boue, sang et un angle de caméra plus serré pour rappeler le style cinématographique de Takashi Miike. Enfin, Sucker Punch a récemment ajouté les six pistes de ce mode aux plateformes de streaming. Parmi les producteurs figurent Toma Otowa, DJ Mitsu The Beats, Sweet William, mabanua et Mark de Clive-Lowe. Vous savez tout.
Jeu : Action/RPG
Editeur : Sony Interactive Entertainment LLC
Développeur : Sucker Punch
2 Oct 2025
Ghost of Yotei : c'est la suite de Ghost of Tsushima et on va incarner une femme 300 ans après Jin Sakai
Ghost of Yotei VS Assassin's Creed Shadows : qui a le meilleur open world, on compare tout !
OD Knock : le 1er trailer a été lâché, c'est le P.T. qu'on n'a jamais eu et c'est signé Kojima !