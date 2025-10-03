JeuxActuJeuxActu.com

Ghost of Yotei : le mode Watanabe mis en avant dans une vidéo de 4 min

Ghost of Yotei vient de sortir et PlayStation a bien l'intention d'occuper l'espace médiatique. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo autour du jeu a été publiée sur la chaîne YouTube du constructeur japonais qui rappelle que plusieurs modes sont disponibles au lancement du titre. Il y a le mode Kurosawa qu'on connaît bien depuis Ghost of Tsushima, mais pour cette suite, on peut compter sur le mode Watanabe, qui suscite particulièrement la curiosité des joueurs. Il s'agit d'un mode de jeu spécial qui modifie la bande-son du jeu. Alors que la musique originale s’inspire de son univers traditionnel, ce mode propose une sélection de pistes inspirées par l’œuvre de Shinichirō Watanabe, le réalisateur de renom derrière des séries cultes comme Cowboy Bebop, Samurai Champloo, Space Dandy ou Terror in Resonance. Le mode ne modifie que l’audio et peut être activé dans l’onglet Affichage du menu principal des paramètres.



Une confusion fréquente concerne l’origine des pistes cependant : elles ont été créées sous la direction de Watanabe, mais pas par l'artiste en question. Au fil de sa carrière, Watanabe a collaboré avec des musiciens et producteurs de talent, contribuant à créer des bandes originales devenues emblématiques dans le monde de l’anime. Musicalement, le mode Watanabe s’inspire du style Lo-fi Beats, proche du travail de Nujabes sur la bande originale de Samurai Champloo, plutôt que du jazz de Cowboy Bebop. Les percussions y sont douces, et le rythme général reste plus calme et feutré, même si le mode peut encore révéler des éléments variés au fil de la progression dans le jeu. A noter que le mode Watanabe peut également être combiné avec d’autres modes, comme le mode Kurosawa Mode, qui transforme le rendu graphique en noir et blanc, ou bien encore le mode Miike Mode, qui ajoute boue, sang et un angle de caméra plus serré pour rappeler le style cinématographique de Takashi Miike. Enfin, Sucker Punch a récemment ajouté les six pistes de ce mode aux plateformes de streaming. Parmi les producteurs figurent Toma Otowa, DJ Mitsu The Beats, Sweet William, mabanua et Mark de Clive-Lowe. Vous savez tout.


le vendredi 3 octobre 2025
