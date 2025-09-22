Ghost of Yotei : lez jeu a coûté autant Ghost of Tsushima, le budget révélé

L’attente touche à sa fin : Ghost of Yotei, le prochain grand titre de Sucker Punch Studios, arrive le 2 octobre 2025. Mais avant de plonger dans l’archipel enneigé et ses duels de katanas, on sait déjà une chose : le studio n’a pas lésiné sur les moyens pour donner vie à cette nouvelle aventure, loin de Jin Sakai. En réalité, le budget du jeu serait très proche de celui de Ghost of Tsushima, sorti il y a quelques années. C’est Brian Fleming, le fondateur de Sucker Punch, qui le confirme dans une récente interview : « Les finances et les coûts, les années-hommes, le nombre de mois que l’équipe a travaillé… [c’est] très, très similaire » à ce qui avait été investi pour Ghost of Tsushima. Pour rappel, le développement du premier jeu avait mobilisé 150 à 160 personnes et coûté environ 60 millions de dollars, bien que le studio n’ait pas précisé les chiffres exacts pour Yotei.





Autrement dit : même taille d’équipe, mêmes ressources, mais un terrain de jeu différent. Là où Ghost of Tsushima avait été pensé pour la PlayStation 4 et adapté ensuite sur PS5 et PC via un Director’s Cut, Ghost of Yotei arrive directement sur PS5, donc les joueurs espèrent des améliorations visuelles significatifs. Les premiers aperçus laissent cependant entrevoir plusieurs améliorations significatives, comme un système d’exploration enrichi pour parcourir l’archipel comme jamais et des armes inédites, dont les armes à feu, et enfin la promesse d’un contenu aussi dense que celui de Ghost of Tsushima, pour les amateurs de quêtes, combats et paysages contemplatifs. Est-ce que Sucker Punch parviendra à capturer la magie du premier jeu tout en innovant suffisamment pour surprendre ? Il ne reste plus qu’à attendre le verdict des joueurs le 2 octobre 2025.



