Ghost of Yotei : le mode multi arrivera en 2026, voici ce qui nous attend
Octobre sera évidemment le mois des gros AAA côté jeux vidéo et parmi eux, on retrouvera un certain Ghost of Yotei. A l'occasion de la gamescom 2025, le studio Sucker Punch a levé le voile sur Ghost of Yōtei Legends, un DLC multijoueur prévu pour 2026, et qui reprend ce qui avait été fait avec Ghost of Tsushima en 2020. Il s'agit d'un contenu additionnel qui sera gratuit pour tous les possesseurs de Ghost of Yōtei, promettant de prolonger l’expérience du jeu principal en y ajoutant une dimension coopérative et surnaturelle. CE DLS proposera en effet des missions d’histoire pour deux joueurs et des affrontements de survie pour quatre. Les joueurs pourront incarner l’une des quatre classes de personnages, confrontés à des versions titanesques et démoniaques des membres des Six de Yōtei, ainsi qu’à de nouveaux ennemis introduits pour l’occasion.
Ghost of Yotei
