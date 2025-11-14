JeuxActuJeuxActu.com

Red Dead Redemption : le jeu arrive sur Switch 2, Netflix, PS5, Xbox Series et Mobiles

Alors que GTA 6 se fait toujours attendre et ne paraîtra pas avant le 19 novembre 2026, Rockstar Games continue d’entretenir l’intérêt de ses joueurs en ressortant l’un de ses classiques les plus appréciés, à savoir Red Dead Redemption. Le titre fait en effet son retour dans une nouvelle édition GOTY intégrant le DLC 'Undead Nightmare', accompagné de versions modernisées pour les consoles actuelles. Parce qe oui, c'est sur PS5, Xbox Series, Switch 2, iOS, Android et Netflix que le je revient à travers une mise à niveau gratuite. Des nouvelles versions qui mettent en avant des améliorations techniques comme une meilleure qualité d’image, une compatibilité HDR, et un objectif de 60 images par seconde sur l’ensemble des machines.



Pour les consoles de salon, Rockstar évoque la 4K sans confirmer explicitement un mode 4K/60 fps, un point qui devra être éclairci. Sur Switch 2, pas de 4K c'est certain, mais la promesse du 60 images par seconde, du HDR et même de contrôles à la souris, une fonctionnalité désormais mise en avant pour exploiter les nouvelles possibilités des Joy-Con 2. Les joueurs possédant déjà la version PS4, Switch ou Xbox 360 (via rétrocompatibilité) bénéficieront d’une mise à jour gratuite. Deux studios externes, Double Eleven et Cast Iron Games, ont été mobilisés pour assurer ces portages.

 

En parallèle des versions consoles, Rockstar lance un portage mobile dédié pour iOS et Android, avec des contrôles adaptés aux appareils tactiles. Red Dead Redemption rejoindra directement le catalogue Netflix Games, même si le titre ne lui est pas exclusif, ce qui veut dire que l’abonnement n’est donc pas nécessaire pour y jouer en dehors de la plateforme. Red Dead Redemption sera disponible sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, ainsi que sur iOS et Android, à partir du 2 décembre 2025. La version PS5 rejoindra d’entrée les catalogues PlayStation Plus et GTA+.


le vendredi 14 novembre 2025
