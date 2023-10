Red Dead Redemption : Rockstar a fait une mise à jour importante, mais n'a rien dit à personne

Red Dead Redemption est en trend topic sur Twitter depuis que certains joueurs ont remarqué un changement technique assez important. En effet, Rockstar GAmes a déployé un patch, le 1.30, qui permet notamment de rendre compatible le jeu avec les 60 images par seconde, mais uniquement dans sa version PS5. Il faut en effet récupérer la version PS4, lancer le jeu sur PS5 et faire la mise à jour pour avoir accès à ces nouveautés techniques bienvenues. D'après les premiers retours et les vidéos qui commencent à circuler, le frame-rate est stable et les joueurs sont donc ravis. De là à imaginer le même résultat sur Nintendo Switch, c'est évidemment croire à ses plus grands fantasmes...





