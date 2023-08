Red Dead Redemption : le jeu de Rockstar arrive sur Nintendo Switch et PS4, toutes les infos utiles

Rockstar Games est un studio qui aime surprendre, et une fois encore, personne ne s'attendait à cette annonce en plein mois d'août. Red Dead Redemption, paru sur PS3 et Xbox 360 en mai 2010, va finalement débarquer sur Nintendo Switch et PS4, sachant que grâce à la rétrocompatibilité, le jeu sera aussi jouable sur PS5. Non, il ne s'agit pas d'un remake ni même d'un remaster, mais tout simplement d'un portage de ce classique du jeu vidéo, 13 ans après sa prime apparition. Pour ce faire, Rockstar Games a laissé le studio Double Eleven de prendre le soin d'externaliser le travail d'adaptation, le studio étant trop occupé à terminer GTA 6. Le jeu arrivera dans un bundle comprenant le jeu d'origine, mais aussi son extension Undead Nightmare, qui introduisait les morts-vivants dans le jeu.





Selon les premierds éléments techniques qui circulent sur Internet, mais en aucun cas confirmé par Rockstar Games, ces versions Switch et PS4 de Red Dead Redemption présenteraient les spécificités techniques suivantes : *



- Nintendo Switch : 720p / 30fps en mode portable

- Nintendo Switch : 1080p / 30fps en mode docké

- PS4 : 1080p / 30fps

- PS4 Pro : 4K / 30fps

- PS5 (via la rétrocompatibilité) : 4K / 30fps

Red Dead Redemption et Undead Nightmare seront vendus ensembme au prix de 49,99€ sur le Nintendo eShop et le PlayStation Store, et sortiront également en version physique le 13 octobre prochain. Vous savez tout.