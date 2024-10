Red Dead Redemption : le chef d'oeuvre de Rockstar Games enfin sur PC, 14 ans après

Tout vient à point à qui sait attendre. Un adage qui sied parfaitement à la sortie sur PC de Red Dead Redemption, le chef d'oeuvre de Rockstar Games qui débarque enfin sur cette plateforme, quatorze ans après les versions PS3 et Xbox 360. Nous étions en 2010 et pour beaucoup, il s'agit de l'un des meilleurs jeux de sa génération, avant que sa suite, Red Dead Redemption 2, ne vienne imposer sa loi en matière de jeux open world. Cette version PC reprend évidemment les améliorations des versions Nintendo Switch et PlayStation 4, mais intègre ausi de nouvelles fonctionnalités techniques que voici.

• Résolution 4K native jusqu’à 144 Hz avec le matériel compatible

• Possibilité d’utiliser des écrans ultra-larges (21:9) et super ultra-larges (32:9)

• HDR10

• Mise à l’échelle du DLSS 3.7 de NVIDIA et du FSR 3.0 d’AMD

• Génération d’images DLSS de NVIDIA

• Distance d’affichage réglable, des paramètres de la qualité des ombres, et plus

• Prise en charge complète du clavier et de la souris



CONFIGURATION MINIMALE

Processeur : Intel CoreTM i5-4670 / AMD FX-9590

RAM : 8 Go

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R7 360

Système d’exploitation : Windows 10 64-Bit

Stockage : 12 Go sur disque dur





CONFIGURATION RECOMMANDÉE

Processeur : Intel CoreTM i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500X

RAM : 8 Go

Carte graphique : NVIDIA RTX 2070 / AMD RX 5700 XT

Système d’exploitation : Windows 10 64-Bit

Stockage : 12 Go sur SSD