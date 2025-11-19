Maintenant que Ghost of Yotei est sorti sur PS5, qu'il a vendu 3.3 millions de copies dans le monde en 4 semaines, il est grand temps pour Sucker Punch et Sony Interactive Entertainment de dévoiler la suite du contenu. Parce que oui, des ajouts vont arriver pour le jeu à partir du 24 novembre prochain. à travers une grosse mise à jour. Il y aura pour commence le New Game Plus, qui va permettre de recommencer l’histoire avec tous les équipements, compétences et armures acquis lors de votre première partie. Mais le patch ne se limite pas au NewGame+, il ajoute aussi des options de difficulté accrues, deux nouveaux Trophées, et une nouvelle monnaie, les Ghost Flowers, échangeable contre plus de 30 cosmétiques, de nouvelles armures, teintures d’armes et 10 charmes inédits. Vos armes et armures existantes peuvent également obtenir une nouvelle couche de progression. Ce n'est pas tout, le mode Photo a été enrichi de nouvelles fontionnalités comme une grille de composition, la vitesse d’obturation et de nouveaux filtres. Il y a aussi de nouvelles options d’accessibilité, dont le remappage des touches directionnelles. Vous savez tout.
Ghost of Yotei : le NewGame+ et d'autres ajouts arrivent dans une mise à jour
Jeu : Action/RPG
Editeur : Sony Interactive Entertainment LLC
Développeur : Sucker Punch
2 Oct 2025
