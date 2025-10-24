JeuxActuJeuxActu.com

Ghost of Yotei aurait dépassé les ventes d’Assassin’s Creed Shadows sur PS5 en moins de trois semaines

Trois semaines ont suffi à Ghost of Yotei pour dépasser Assassin’s Creed Shadows sur PS5, selon les dernières estimations d’Alinea Analytics. Un constat établi directement par le cabinet lors d'une prise de parole sur leur site web. Assassin's Creed Shadows, sorti sept mois plus tôt, avait pourtant réalisé un lancement solide dans la lignée des épisodes Ubisoft, mais sa dynamique s’est rapidement essoufflée, bien qu'aucun chiffre de ventes n'ait été dévoilé apr Ubisoft, préférant communiquer sur le nombre de joueurs. Quant à Ghost of Yotei, il a bénéficie d’un engouement immédiat, puisqu'il s'inscrit comme une exclusivité PS5, chose que la communauté des joueurs apprécie fortement.

Ghost of Yotei

Les deux jeux ont bénéficié d’une couverture médiatique importante, mais Ggost of Yotei semble avoir convaincu davantage les joueurs et les critiques. Sur Metacritic, Ghost of Yotei affiche la note de 86% pour les critiques et 8,2/10 pour les utilisateurs, contre 81% et 6,2/10 pour Assassin’s Creed Shadows. Les deux titres ont été au centre de polémiques : Assassin's Creed Shadows pour l’inclusion historique du samouraï noir Yasuke, et Ghost of Yotei pour une protagoniste féminine et quelques déclarations controversées de l’équipe de développement lors de l'assassinat de Charlie Kirk. Dans les deux cas, on voit comment la réception des joueurs et des médias influence non seulement les ventes mais aussi les décisions éditoriales, Ubisoft ayant par exemple abandonné un projet sur la guerre civile américaine en partie à cause du tollé autour de Shadows.

Ghost of Yotei

Enfin, si les chiffres d’Alinea Analytics ne sont pas définitifs ni officiels, la tendance montre bien l’intérêt des joueurs penche pour Ghost of Yotei. Assassin's Creed Shadows n’est pas un grand échec, mais compte-tenu du prix qu'il a coûté à produire, il faudra plusieurs millions de ventes en plus pour trouver l'équilibre.

Ghost of Yotei




