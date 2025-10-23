JeuxActuJeuxActu.com

Assassin's Creed Shadows : la version Switch 2 arrivera juste avant Noël, le Parkour va être amélioré

C’était un secret de polichinelle, mais Ubisoft a officialisé la version Switch 2 d’Assassin’s Creed Shadows, attendue pour le 2 décembre 2025. Evidemment, avec ce passage sur une console moins puissante, des concessions techniques soient à prévoir, mais le résultat semble toutefois prometteur. D'ailleurs, Ubisoft nou fait savoir que cette version Switch 2 bénéficiera de la cross-progression via Ubisoft Connect, permettant de reprendre sa partie là où elle s’était arrêtée sur d’autres plateformes. En mode portable, le support tactile facilitera aussi la navigation dans les menus, les cartes et les repères, offrant ainsi une expérience adaptée à la console de Nintendo. Côté contenu par contre, cette édition Switch 2 d'Assassin’s Creed Shadows proposera l’ensemble du contenu du jeu, à l’exception du DLC Traque sur Awaji, dont la sortie est repoussée au début de 2026. Le jeu sera proposé à 60 euros, soit 20 euros de moins que sur les autres consoles, et sera disponible en boîte via une game key card.

Parkour amélioré

Ubisoft en a profité pour dévoiler la feuille de route des prochaines semaines, à commencer par une mise à jour gratuite prévue le 28 octobre. Cette première mise à jour introduira une Course libre avancée, qui enrichira le système de parkour avec des sauts sur les côtés et vers l’arrière depuis n’importe quelle hauteur, la possibilité de s’accrocher et de prendre appui sur davantage d’éléments du décor (poutres, lanternes, poteaux) et une propulsion dans le vide permettant d’accrocher les rebords dans toutes les directions. L’objectif est de rendre les mouvements encore plus fluides, créatifs et immersifs, ce qui ne sera pas pour nous déplaire, surtout avec Naoe. La seconde mise à jour, prévue le 25 novembre, introduira une nouvelle quête gratuite, qui permettra à Yasuke et à Naoe d’échanger certaines compétences. Par exemple, Yasuke pourra exécuter des assassinats furtifs, tandis que Naoe disposera d’un puissant coup de pied. Vous savez à peu près tout.


