Assassin's Creed Shadows : les 1er chiffres de ventes au Japon sont tombés, c'est un flop

Si Ubisoft revendique aujourd'hui 3 millions de joueurs dans le monde le torse bombé, l'industrie attend encore et toujours les vrais chiffres de vente. Pour l'heure, l'éditeur français préfère communiquer sur le nombre de joueurs et le nombre d'heures jouées, ce qui continue de donner du grain à moudre à ses détracteurs. Néanmoins, on peut toujours compter sur Famitsu pour faire le bilan des ventes au Japon et les premiers chiffres de ventes en physique pour le jeu d'Ubisoft sont enfin tombés, et on peut le dire, on est loin de la fiesta ; c'est même un flop.