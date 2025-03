Assassin's Creed Shadows : Ubisoft revendique 1 million de joueurs en moins de 24h

2,4 millions de joueurs en simultané)

Sorti en ce 20 mars 2025, Assassin's Creed Shadows est un jeu particulièrement scruté par toute une industrie et ses joueurs. Entre les détracteurs qui souhaitent l'échec du jeu et la mort d'Ubisoft, et les autres qui ne veulent jouer qu'à un bon titre, les avis sont tranchés. Pour les développeurs d'Ubisoft, c'est une longue période de travail dans des conditions complexes et tendus, mais il semblerait que la lumière soit au bout de ce long tunnel, puisque Ubisoft vient d'annoncer que le jeu a déjà réuni 1 millions de joueurs à ce stade. Bien sûr, il s'agit du nombre de joueurs et non de ventes réelles, et pour avoir les premiers chiffres de vente, il va falloir attendre quelques jours encore. Néanmoins, ces premières statistiques sont encourageantes, d'autant que le grand public semble n'avoir que faire des polémiques.En jetant un oeil à SteamDB, on constate un pic de joueurs connectés en simultané s'élève à 41 412, ce qui est évidemment peu pour un AAA de cette envergure, surtout en comparaison face à des jeux tels que Black Myth Wukong (, Monster Hunter Wilds (1.3 million), Kingdom Come Deliverance 2 (256 000) et Split Fiction (259 000). Mais rappelons aussi que Assassin's Creed Valhalla n'a eu qu'un pic Steam à 15 679 joueurs et quand on sait que le nombre de ventes a terminé à 20 millions de copies, il faut rester prudent face à ces premières statistiques.