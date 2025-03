Assassin's Creed Shadows : Ubisoft déploie un plan anti-harcèlement pour ses employés

Melinda Davan-Soulas , Ubisoft a en effet décidé de protéger ses salariés de la haine qu'ils peuvent rencontrer sur les réseaux sociaux. Il faut dire que le jeu enchaîne polémiques sur polémiques depuis son annonce, à travers le personnage de Yasuke, le premier samouraï noir remis en question par de nombreuses personnes, mais aussi par le Japon. Avec un climat aussi tendu, Ubisoft conseille à ses salariés de ne pas afficher leur appartenance à Ubisoft pour les protéger de ces vagues de haine et donc ne pas subir de harcèlement.

Dans un monde où la nuance et le débat semblent avoir disparu, certains éditeurs sont désormais obligés de prendre des mesures radicales, et c'est ce qui se passe du côté d'Ubisoft qui s'apprête à sortir son fameux Assassin's Creed Shadows dans un contexte à la fois difficile et tendu. Selon les informations de BFM Tech & Co et de la journaliste



“On nous recommande de ne pas afficher sur les réseaux sociaux qu’on travaille chez Ubisoft pour éviter le harcèlement”, souligne un salarié du groupe. “C’est une initiative venue du Canada. Il y a une équipe qui surveille les réseaux et agit rapidement en cas d’attaque ciblée,” explique un élu. Il s'agit donc d'un soutien psychologique et juridique promis aux salariés qui seraient pris pour cible. Ubisoft a même mis en place une équipe pour surveiller de près ce qui se passe sur les réseaux sociaux afin de réagir rapidement et prendre des sanctions juridiques en cas d'abus et de situation de harcèlement avérée. Si Ubisoft ne se fera pas plus d'ami avec cette décision, il est primordial de préserver la santé psychologique de ses employés et de ses partenaires de travail. L'éditeur français se trouve actuellement dans un tournant fatidique pour son avenir, et certains évoquent déjà la création d'une nouvelle structure (avec l'aide du géant chinois Tencent) pour sauver les plus grosses licences historiques, tandis que d'autres IP seraient mises en vente auprès d'autres éditeurs. Selon certains bruits de couloir, Microsoft et Electronic Art seraient déjà intéressés...